Пацанам тут не место. Рапид - Заря 3:0. Видео голов и обзор матча

Заря сыграла свой первый, выездной матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы против Рапида.

Луганчане местами выглядели неплохо, однако проблемы с реализацией привели к разгрому со счетом 3:0.

Наверное, на такое фиаско Заря не наиграла, но кого с таким результатом это волнует.

Рапид - Заря 3:0

Голы: Таксиархис Фунтас 29, Эрджан Кара 78, Марко Грюлль 86