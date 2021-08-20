Пацанам тут не место. Рапид - Заря 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
SK Rapid
Заря сыграла свой первый, выездной матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы против Рапида.
Луганчане местами выглядели неплохо, однако проблемы с реализацией привели к разгрому со счетом 3:0.
Наверное, на такое фиаско Заря не наиграла, но кого с таким результатом это волнует.
Голы: Таксиархис Фунтас 29, Эрджан Кара 78, Марко Грюлль 86
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