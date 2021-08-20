Пятый тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Ворскла пронимала Металлист 1925.

Матч выдался в одну сторону – Ворскла доминировала, забила два закономерных гола, ну а харьковчане провели, наверное, худший поединок в сезоне.

О том, как развивались события, смотрите в нашем видеообзоре.

Ворскла - Металлист 1925 2:0

Голы: Владимир Чеснаков 41, Евгений Ткачук 55 (авт.)