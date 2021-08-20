Одностороннее движение. Ворскла - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
vorskla.com.ua
Пятый тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Ворскла пронимала Металлист 1925.
Матч выдался в одну сторону – Ворскла доминировала, забила два закономерных гола, ну а харьковчане провели, наверное, худший поединок в сезоне.
О том, как развивались события, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Владимир Чеснаков 41, Евгений Ткачук 55 (авт.)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.08.2021 в 22:29
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