  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Одностороннее движение. Ворскла - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Одностороннее движение. Ворскла - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Одностороннее движение. Ворскла - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор матча

vorskla.com.ua

Новина українською

Пятый тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Ворскла пронимала Металлист 1925.

Матч выдался в одну сторону – Ворскла доминировала, забила два закономерных гола, ну а харьковчане провели, наверное, худший поединок в сезоне.

О том, как развивались события, смотрите в нашем видеообзоре.

Ворскла - Металлист 1925 2:0

Голы: Владимир Чеснаков 41, Евгений Ткачук 55 (авт.)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
20.08.2021 в 22:29
в ЕК обделались а в колхозном упл герои --стыдно
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...