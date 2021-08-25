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Шахтер – Монако 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Монако 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

AS Monaco

Новина українською

Шахтер сыграл свой ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против Монако.

Монако в Харькове начал активно и забил уже на 18-й минуте. Бен-Йеддер сыграл на добивании после сейва Пятова.

Ну а на 39-й все тот же Бен-Йеддер замкнул прострел с фланга.

Шахтер – Монако 0:2

Гол: Бен-Йеддер (18)

Гол Бен-Йеддера:

Второй гол Бен-Йеддера:

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (28)
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Барселиниус (землянин)
25.08.2021 в 23:09
Смотрю Шериф и не парюсь.
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СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 23:08
Нужен с десяток новых обизян!
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0
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СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 23:08
У колибри с дыркофаном сегодня будут ролевые игры. Дыркофан прикинется шлюхтером и колибри будет его иметь в опу))))
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0
0
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 23:05
Мы поднимаем имидж Украины))) ваш сырник)))
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
25.08.2021 в 23:02
изнасилование.....
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+2
0
Григорий Листопадов
25.08.2021 в 23:02
Ну где вы-Маркосы,Марлоны,Майконы,Муфлоны и остальные Козлоны? Тети,Додоны,у нас своих украинцев таких полно.
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+3
0
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 23:03
Та ладно-деде,додо,шошо,бобо,это сила!!!!
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+1
0
kanoist (мариуполь)
25.08.2021 в 23:01
Если честно,то боюсь смотреть 2 тайм...просто потом не усну!
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0
0
ua valery (харьков)
25.08.2021 в 23:01
Видна очевидная разница в классе. Похоже для Шахты Лига Европы более подходящий турнир.
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+2
0
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 23:00
Горят пердаки даунецких-колибри,трамваев,дыркофанов,тиранов всяких!!! Жрите твари безмозглые
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+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.08.2021 в 22:59
Ахаха-аха-хааааа
Ответить
+1
0
kanoist (мариуполь)
25.08.2021 в 22:58
Зажали черных ,пернуть не могут...вы чем занимаетесь на тренировках? Прессинг сумасшедший,это и предполагалось,как выходить из под него вас не учили? С такой игрой в Л.Ч. делать нечего,идите нафиг на помойку( в конференцию)
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+4
0
royalstas (Вінниця)
25.08.2021 в 22:56
Ну виставляти гравця лише тому що він високий (я про Вітао) це не вихід він тупо лажає привоз за привозом..... Покажіть йому де Привоз в Одесі він там буде своїм.
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+5
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
25.08.2021 в 22:56
Офигеть…. С ума сошли?
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+3
0
Дима Мацанский
25.08.2021 в 22:55
Такое ощущение как будто они с Барселоной играют. Пятов вообще нулевой
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+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
25.08.2021 в 22:54
не ужели вам не понятно эти бразильцы только для колхозного УПЛ --вот вам и Дзерби какой состав выставил --защита полный ноль если хотят ничью менять пол состава--позор ни одного удара по воротам -пусть идут в ЛЕ на больше они не способны
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+4
0
Термит (Киев)
25.08.2021 в 22:53
Это наказание нам за просранные возможности в первом матче. Было несколько перспективных контратак и вместо того, чтобы решать все вопросы в первом матче, Де Дзерби махал руками, типа: "Тормози! Давай назад, держим мяч..." Вот, додержались. Сегодня вообще вышли как на Минай, на расслабоне!
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+2
0
kanoist (мариуполь)
25.08.2021 в 22:53
Я в шоке,это что творится на поле,где Шахтер??? Кто играет дома??? Дзерби Хренов,ты что за тактику выбрал? Я хренею,кому проигрывать,а то что разгром будет,и не сомневайтесь....что к меня творится в душе,не передать словами,мрази!!!
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+4
0
Fritz (Кузнецовск)
25.08.2021 в 22:53
Матвиенко красава! Тепер точно Арсенал Л, або Реал! Не меньше....
Ответить
+5
-1
avatar
СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 23:06
Обменяют на Мбаппе с доплатой ПСЖ
Ответить
0
0
Fritz (Кузнецовск)
25.08.2021 в 23:08
Уже меняют! На второй тайм самый ценный защитник не вышел!!! Может все таки Реал?
+1
0
avatar
СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 23:09
Поехал на медтесты в Париж
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
25.08.2021 в 22:51
Коля 25 лямов (торба)2 й гол его - Витао это ваще ппц. Монако гоняет Шахту как цуцыков. Надо что то делать. Такое впечатление. что в Харькове мы играли 1 й матч
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+6
-1
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СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 22:51
Помойка потратила 50 лямов, чтобы пройти в ЛЕ Дайошь больше обезьян!!!!
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+4
-2
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 22:57
Отличное вложение сделала рыжая мразь))) только из-за этого поднимается настроение)))
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+2
0
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СТОП крот (Киев)
25.08.2021 в 22:50
Нормас обезьян возят)
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+5
-2
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МЕS QUE UN CLUB
25.08.2021 в 22:50
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+4
-3
Primeval (Одесса)
25.08.2021 в 22:48
Эти бразильцы вообще ни о чём
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+4
0


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