Шахтер – Монако 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
AS Monaco
Шахтер сыграл свой ответный матч плей-офф раунда квалификации
Монако в Харькове начал активно и забил уже на 18-й минуте. Бен-Йеддер сыграл на добивании после сейва Пятова.
Ну а на 39-й все тот же Бен-Йеддер замкнул прострел с фланга.
Шахтер – Монако 0:2
Гол: Бен-Йеддер (18)
Гол Бен-Йеддера:
Второй гол Бен-Йеддера:
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Комментарии (28)
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Барселиниус (землянин)
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СТОП крот (Киев)
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ua valery (харьков)
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