Шахтер – Монако 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Шахтер сыграл свой ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионо в против Монако.

Монако в Харькове начал активно и забил уже на 18-й минуте. Бен-Йеддер сыграл на добивании после сейва Пятова.

Ну а на 39-й все тот же Бен-Йеддер замкнул прострел с фланга.

Шахтер – Монако 0:2

Гол: Бен-Йеддер (18)

Гол Бен-Йеддера:

Второй гол Бен-Йеддера: