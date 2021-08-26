Шахтер – Монако 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Шахтер сыграл свой ответный матч плей-офф раунда квалификации
Монако в Харькове начал активно и забил уже на 18-й минуте. Бен-Йеддер сыграл на добивании после сейва Пятова.
Ну а на 39-й все тот же Бен-Йеддер замкнул прострел с фланга.
После перерыва Шахтер выровнял игру и на 74-й Марлос сравнял общий счет, завершив веерную атаку.
В итоге, игра перешла в овертайм, где отличился вышедший на замену Мудрик. Михаил сделал подачу-навес куда-то в атаку, а в итоге мяч после рикошета от Агиляра залетел в ворота.
2:2, Шахтер с удачей и не без вопросов проходит в группу ЛЧ.
Шахтер – Монако 1:2
Голы: Марлос (74), Агиляр (114, аг) - Бен-Йеддер (18,39)
Гол Бен-Йеддера:
Второй гол Бен-Йеддера:
Гол Марлоса:
Автогол Агиляра:
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