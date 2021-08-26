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Не для Лиги Европы. Заря - Рапид 2:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Не для Лиги Европы. Заря - Рапид 2:3. Видео голов и обзор матча

SK Rapid

Новина українською

Заря сыграла ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против Рапида.

После поражения в первом матче со счетом 0:3, луганчанам нужно было атаковать и забивать, однако все пошло наперекосяк уже со старта поединка.

Рапид забил на 10-й и 15-й минутах, после чего игру можно было сворачивать.

В итоге, команды все-таки выдали результативный матч и доиграли до счета 2:3, ну а "Заря" вылетает из ЛЕ и идет в группу Лиги конференций.

Заря – Рапид 2:3

Голы: Гладкий (40), Шахаб (87, пен) - Грюль (10), Греймл (15), Фунтас (68)

На 89-й минуте Шахаб не реализовал пенальти (вратарь)

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Комментарии (11)
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Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 22:04
ЧТО СКаЖЕТ ВИТЯ теперь-
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0
0
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IvaneZZZ (Київ)
26.08.2021 в 22:00
Дуболомы. Даже писать ничего не хочется. Научитесь по мячу попадать и в створ ворот бить
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0
0
vlotko (Броди)
26.08.2021 в 21:46
Де ж ці "звездьі " Кочергін, Кобаєв, Фаворов, Вернидуб, Громов без яких збірна аж ніяк не може існувати (на думку деяких диванних писак)? Коли гол забиває "старичок" Гладкий, ці ігри дають відповідь на питання чому їх не викликають у збірну.
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+2
0
Ariakiev01 (Київ)
26.08.2021 в 21:20
Рукажопы или вернее ногожопы
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+1
0
Ariakiev01 (Київ)
26.08.2021 в 21:19
Кто дал этому Шахабу 2й раз бить!
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+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
26.08.2021 в 21:19
Скрипник тряпка
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+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 21:17
Скрипник после такого позора подают в отставку --ты же не Ротань
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+1
0
miha (Нежин)
26.08.2021 в 21:10
Щет не поигре с) Скрыпник.
Ответить
0
0
pofiq 50 (Олександрія)
26.08.2021 в 21:04
Одна ганьба!
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0
0
pofiq 50 (Олександрія)
26.08.2021 в 21:03
Лошарво білять..
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0
0
дЫркофан
26.08.2021 в 20:43
гецко-"шансы есть,если ...."
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0
-1


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