Не для Лиги Европы. Заря - Рапид 2:3. Видео голов и обзор матча

Заря сыграла ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против Рапида.

После поражения в первом матче со счетом 0:3, луганчанам нужно было атаковать и забивать, однако все пошло наперекосяк уже со старта поединка.

Рапид забил на 10-й и 15-й минутах, после чего игру можно было сворачивать.

В итоге, команды все-таки выдали результативный матч и доиграли до счета 2:3, ну а "Заря" вылетает из ЛЕ и идет в группу Лиги конференций.

Заря – Рапид 2:3

Голы: Гладкий (40), Шахаб (87, пен) - Грюль (10), Греймл (15), Фунтас (68)

На 89-й минуте Шахаб не реализовал пенальти (вратарь)