Не для Лиги Европы. Заря - Рапид 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
SK Rapid
Заря сыграла ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против Рапида.
После поражения в первом матче со счетом 0:3, луганчанам нужно было атаковать и забивать, однако все пошло наперекосяк уже со старта поединка.
Рапид забил на 10-й и 15-й минутах, после чего игру можно было сворачивать.
В итоге, команды все-таки выдали результативный матч и доиграли до счета 2:3, ну а "Заря" вылетает из ЛЕ и идет в группу Лиги конференций.
Голы: Гладкий (40), Шахаб (87, пен) - Грюль (10), Греймл (15), Фунтас (68)
На 89-й минуте Шахаб не реализовал пенальти (вратарь)
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Комментарии (11)
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Viktor Ivanjvich
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vlotko (Броди)
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pofiq 50 (Олександрія)
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дЫркофан
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