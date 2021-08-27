УЕФА напомнил, как Шевченко в 1999-м дубль Баварии положил - ВИДЕО
Были времена
fcdynamo.kiev.ua
Вчера состоялась
Отреагировал на данный жребий и УЕФА, вспомнив о дубле нападающего "Динамо" Андрея Шевченко Киеве в ворота "Баварии" в полуфинальном поединке ЛЧ сезона 1998/99.
Напомним о том славном матче и мы.
К сожалению, в финал киевляне тогда не пробились, уступив на выезде со счетом 0:1.
Динамо – Бавария 3:3
Голы: Шевченко (16, 43), Косовский (50) — Тарнат (45), Эффенберг (78), Янкер (90)
⚪️???? When Dynamo Kyiv legend Andriy Shevchenko scored twice against Bayern in 1999 ⚽️⚽️@dynamokyiven | #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/71RDzCeeVu— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2021
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