  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. УЕФА напомнил, как Шевченко в 1999-м дубль Баварии положил - ВИДЕО
В тренде

УЕФА напомнил, как Шевченко в 1999-м дубль Баварии положил - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Были времена

УЕФА напомнил, как Шевченко в 1999-м дубль Баварии положил - ВИДЕО

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Вчера состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ сезона 2021/2022, в результате которой в соперники "Динамо" достались "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".

Отреагировал на данный жребий и УЕФА, вспомнив о дубле нападающего "Динамо" Андрея Шевченко Киеве в ворота "Баварии" в полуфинальном поединке ЛЧ сезона 1998/99.

Напомним о том славном матче и мы.

К сожалению, в финал киевляне тогда не пробились, уступив на выезде со счетом 0:1.

Динамо – Бавария 3:3

Голы: Шевченко (16, 43), Косовский (50) — Тарнат (45), Эффенберг (78), Янкер (90)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...