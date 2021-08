УЕФА напомнил, как Шевченко в 1999-м дубль Баварии положил - ВИДЕО

Вчера состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ сезона 2021/2022 , в результате которой в соперники "Динамо" достались "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".

Отреагировал на данный жребий и УЕФА, вспомнив о дубле нападающего "Динамо" Андрея Шевченко Киеве в ворота "Баварии" в полуфинальном поединке ЛЧ сезона 1998/99.

Напомним о том славном матче и мы.

К сожалению, в финал киевляне тогда не пробились, уступив на выезде со счетом 0:1.

Динамо – Бавария 3:3

Голы: Шевченко (16, 43), Косовский (50) — Тарнат (45), Эффенберг (78), Янкер (90)

⚪️???? When Dynamo Kyiv legend Andriy Shevchenko scored twice against Bayern in 1999 ⚽️⚽️@dynamokyiven | #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/71RDzCeeVu