Убрал на замахе троих. Хавбек Волчанска забил шикарный гол Сумам - ВИДЕО

В шестом туре Второй Лиги "Волчанск" на выезде сыграл против ФК "Сумы".

Гости выиграли со счетом 1:2, при этом отличным голом отметился хавбек "волков" Денис Резепов.

Денис взял игру на себя, на замахе убрал трех защитников и дал в ближний угол!

Вышло очень эффектно!