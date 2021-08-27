Убрал на замахе троих. Хавбек Волчанска забил шикарный гол Сумам - ВИДЕО
Гол действительно вышел эффектным
В шестом туре
Гости выиграли со счетом 1:2, при этом отличным голом отметился хавбек "волков" Денис Резепов.
Денис взял игру на себя, на замахе убрал трех защитников и дал в ближний угол!
Вышло очень эффектно!
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ruobosru (воркута)
27.08.2021 в 23:03
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