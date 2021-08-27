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  4. Убрал на замахе троих. Хавбек Волчанска забил шикарный гол Сумам - ВИДЕО
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Убрал на замахе троих. Хавбек Волчанска забил шикарный гол Сумам - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Гол действительно вышел эффектным

Убрал на замахе троих. Хавбек Волчанска забил шикарный гол Сумам - ВИДЕО

Новина українською

В шестом туре Второй Лиги "Волчанск" на выезде сыграл против ФК "Сумы".

Гости выиграли со счетом 1:2, при этом отличным голом отметился хавбек "волков" Денис Резепов.

Денис взял игру на себя, на замахе убрал трех защитников и дал в ближний угол!

Вышло очень эффектно!

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В статье: ФК Волчанск ФК Сумы Денис Резепов
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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
27.08.2021 в 23:03
это все конечно супер - но вы посмотрите на второй гол волчанска который забил бразил Вендел-это хитяра просто!!!!
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