6-й тур УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором Черноморец принимал Александрию.

Команды выдали два разных тайма – тусклый первый и яркий второй, в котором забили на пару четыре гола.

В итоге, все закончилось ничьей 2:2, а все самые яркие моменты поединка смотрите в нашем видеообзоре.

Черноморец - ФК Александрия 2:2

Голы: Артур Авагимян 68, Владислав Ванат 76 - Максим Третьяков 72, Денис Устименко 84