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От печали до радости. Черноморец - Александрия 2:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

От печали до радости. Черноморец - Александрия 2:2. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

6-й тур УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором Черноморец принимал Александрию.

Команды выдали два разных тайма – тусклый первый и яркий второй, в котором забили на пару четыре гола.

В итоге, все закончилось ничьей 2:2, а все самые яркие моменты поединка смотрите в нашем видеообзоре.

Черноморец - ФК Александрия 2:2

Голы: Артур Авагимян 68, Владислав Ванат 76 - Максим Третьяков 72, Денис Устименко 84

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
27.08.2021 в 23:23
этот Лысый Гнездилов не прислушиваеться к болейщикам --не ставь Кучерука нет оно ставит эту дырку --Кадири в нападение больше будет пользы чем в защите--может напишишь в отставку подумай Физрук
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0
0
kukarekin (Одесса)
27.08.2021 в 22:32
Паламарчука нужно ставить, кучерука в резерв
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+2
0
Alarion (Киев)
27.08.2021 в 22:13
ох какой гол мог быть
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0
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Yurget (Чернигов)
27.08.2021 в 22:18
А у нас так - "верного" не забиваем, но фантастику можно увидеть.
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0
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