От печали до радости. Черноморец - Александрия 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
6-й тур УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором Черноморец принимал Александрию.
Команды выдали два разных тайма – тусклый первый и яркий второй, в котором забили на пару четыре гола.
В итоге, все закончилось ничьей 2:2, а все самые яркие моменты поединка смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Артур Авагимян 68, Владислав Ванат 76 - Максим Третьяков 72, Денис Устименко 84
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
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kukarekin (Одесса)
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