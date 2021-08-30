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Прогнозы на еврокубки, Шахтер - команда извращенцев, эпидемия увольнений в УПЛ. ТаТоТаке №249

Украинские
(2 голосов)

Свежий выпуск шоу

Прогнозы на еврокубки, Шахтер - команда извращенцев, эпидемия увольнений в УПЛ. ТаТоТаке №249

Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков финализируют август в спецвыпуске.

  • Почему плывет Шахтер где Дзерби?
  • Почему опозорилась Десна?
  • Что за атакер едет в Динамо?
  • Что творится в Колосе, Львове и Волыни?
  • Убивают ли соперников Металлиста?

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В статье: Волынь (Луцк) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) ТаТоТаке Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
30.08.2021 в 22:45
Я думаю что Луческу потихоньку создаст команду.
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