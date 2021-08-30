Прогнозы на еврокубки, Шахтер - команда извращенцев, эпидемия увольнений в УПЛ. ТаТоТаке №249
Свежий выпуск шоу
Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков финализируют август в спецвыпуске.
- Почему плывет
Шахтергде Дзерби?
- Почему опозорилась Десна?
- Что за атакер едет в Динамо?
- Что творится в Колосе, Львове и Волыни?
- Убивают ли соперников Металлиста?
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стала известна новая должность Костышина в Колосе
- Почеттино прокомментировал дебют Месси и будущее Мбаппе
- Сегодня отмечает День рождения лучший бомбардир в истории чемпионата Украины
- Шахтер – Монако 2:2. Видео голов и обзор матча
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fishing 555 (Rivne)
30.08.2021 в 22:45
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...