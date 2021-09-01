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Казахстан – Украина 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Казахстан – Украина 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Сборная Украины сыграла отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана.

Украинцы забили уже на 2-й минуте – Яремчук на 92-й секунде матча слету обводящим ударом положил красавца из-за пределов штрафной площади.

Казахстан – Украина 0:1

Гол: Яремчук (2)

Гол Яремчука:

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В статье: Украина Казахстан Роман Яремчук
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