Казахстан – Украина 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Украинцы забили уже на 2-й минуте – Яремчук на 92-й секунде матча слету обводящим ударом положил красавца из-за пределов штрафной площади.
Казахстан – Украина 0:1
Гол: Яремчук (2)
Гол Яремчука:
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