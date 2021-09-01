Не нужен нам берег катарский. Казахстан – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Украинцы забили уже на 2-й минуте – Яремчук на 92-й секунде матча слету обводящим ударом положил красавца из-за пределов штрафной площади.
А вот второй тайм для сборной Украины выдался трагическим – украинцы пропустили на 74-й минуте от Валиуллина.
Вышедший на замену Сикан в своем дебютном матче за сборную забил дебютный гол на 90+3 минуте, и казалось принес победу, однако все тот же Валиуллин на 90+6 опять сравнял счет.
2:2, и шансы на поездку в Катар превратились из спорных в призрачные.
Казахстан – Украина 2:2
Голы: Валиуллин (74, 90+6) - Яремчук (2), Сикан (90+3)
Обзор матча:
Гол Яремчука:
Гол Валиуллина:
Гол Сикана:
Второй ол Валиуллина:
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