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Не нужен нам берег катарский. Казахстан – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(6 голосов)

Видеообзор поединка

Не нужен нам берег катарский. Казахстан – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Сборная Украины сыграла отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана.

Украинцы забили уже на 2-й минуте – Яремчук на 92-й секунде матча слету обводящим ударом положил красавца из-за пределов штрафной площади.

А вот второй тайм для сборной Украины выдался трагическим – украинцы пропустили на 74-й минуте от Валиуллина.

Вышедший на замену Сикан в своем дебютном матче за сборную забил дебютный гол на 90+3 минуте, и казалось принес победу, однако все тот же Валиуллин на 90+6 опять сравнял счет.

2:2, и шансы на поездку в Катар превратились из спорных в призрачные.

Казахстан – Украина 2:2

Голы: Валиуллин (74, 90+6) - Яремчук (2), Сикан (90+3)

Обзор матча:

Гол Яремчука:

Гол Валиуллина:

Гол Сикана:

Второй ол Валиуллина:

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В статье: Украина Казахстан Роман Яремчук
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Комментарии (126)
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djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 21:10
выставляйте против Франции молодежку......не так обиден разгром будет. позорники.....скоро кыргыстан драть будет "звезд" ЛЧ.
Ответить
0
0
kaput1980 (Херсон)
01.09.2021 в 20:52
Что-то не ладится в укрролевстве нашем, шансы малы, но они есть, сыграли отвратительно. Причем оборона - гавно нашой фишкой утвердилась. Даже не знаю как с французами играть... То что проиграем понятно, вопрос, что мы можем им предложить, вот тут не понятно
Ответить
0
0
bombard (Харьков)
01.09.2021 в 20:32
Сразу казалось, что вдуем казахов минимум в три ноль. А потом оказалось, что Караваев - на выход, а Пятову - приготовиться.
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+1
0
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tolina-ystas (Краматорск)
01.09.2021 в 20:25
Не стоит сокрушаться по поводу результата.С такой игрой на ЧМ делать нечего можно только опозориться по крупному.Поэтому спасибо Казахстану что помогли избежать всемирного позора.
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+3
-2
LunarPrismew (Харьков)
01.09.2021 в 20:10
Это многие писали, но тоже напишу. Играть против казахов в 5 защитников - это маразм. 1) Нужна более атакующая модель игры, а не 5 защитников. 2) Защитники не умеют реализовать моменты. Вы помните сколько моментов Матвиенко запорол в Шахтёре и сколько он забил? Тоже и Соболь. В этом плане полузащитники имеют лучшее голевое чутьё. 3) Узконаправленные тренеришки с устаревшим мышлением, которые знают одну схему, в сборной не нужны. 4) Провал федерации с назначением тренера. Вывод: на Чме Украины явно не будет)))
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+1
-2
ua_fan (south ukraine)
01.09.2021 в 19:57
Команда распалась, этих казахов могла выносить даже Заря, но я бы не валил все на Петракова или на Шеву, и даже на конкретных игроков. Психологическая яма, которую прохлопал иностранный десант Шевы. Срочно нужен психолог, хоть Блохина возвращай.
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+1
0
MaximSK (Киев)
01.09.2021 в 20:10
Я надеялся что при Петракове наладится дисциплина в обороне которая не была при Шеве, но изменений нет, начался еще больше хаос на поле, как будто нету команды на поле, я думаю можно было на классе обыгрывать казахов, но для этого нужно чтобы у нас была более лучшая реализация моментов,дисциплина в обороне и надежный вратарь. Но ничего этого не было и не будет видимо
Ответить
0
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
01.09.2021 в 21:13
Естественно, Шева объединил команду!!
0
0
kapello (Луганск)
01.09.2021 в 19:54
Шева молоток...вовремя смылся.......ближний угол вратаря. Пятов на пенсию
Ответить
+3
0
mizu (Южноукраїнськ)
01.09.2021 в 19:43
Клас команди на нулі. Ні завести гру ні засушить... Здалося що грають юніори.
Ответить
+4
0
kalan-86 (Анкара)
01.09.2021 в 19:37
Пятов закончил и обьявил об этом, его срочно вызвали спасать сборную, а лучше бы дали возможность сыграть Бойко или Ризныку. Но, что Фоменко, что Петраков ветераны тренерского цеха, у которых просто яиц нет чтоб принимать такие решения. Состав на игру максимально консервативный и сама игра прямолинейная и бестолковая, в надежде на индивидуальное мастерство, а оно подвело. Плюс Караваев…ох, ему там сейчас должно икаться…Шевченко конечно мог периодически сам себя переиграть, но ему не откажешь в умении брать ответственность и делать радикальные изменения в составе.
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+2
-2
1395816 (Харьков)
01.09.2021 в 19:25
Мудилы!
Ответить
+4
0
Stanislau (Чернигов)
01.09.2021 в 19:24
Лошары
Ответить
+4
0
1395816 (Харьков)
01.09.2021 в 19:24
Уроды, не пропускают комментарии!!!
Ответить
+1
0
Stanislau (Чернигов)
01.09.2021 в 19:24
Лошары
Ответить
+1
0
1395816 (Харьков)
01.09.2021 в 19:23
Гнать Караваев а и Пятова пинками, хватит жрать хлеб даром в сборной! Яма такая, что нет слов . Козлы Все!!!
Ответить
+7
0
1395816 (Харьков)
01.09.2021 в 19:21
Никого не жалко никого, не Петракого не это почти все дерьмо!!! Пятого на....., Караваев а на...., Миколенко не переучишь, Соболь, Матвиенко квадратные дебилы, Зинченко, Малиновский зажрались, Ярмоленко и Яремчук просто не в форме! Петраков поверил, только вот во что!!! В этот сброд!!!!
Ответить
+4
0
avatar
orlando74 (baracuda)
01.09.2021 в 19:27
согласен - это мерзость
Ответить
+1
0
Shimpanze (Киев)
01.09.2021 в 19:21
Караваев это пипец. Даже ногу вставить не может.
Ответить
+7
0
avatar
Американец 2000
01.09.2021 в 19:24
Сказочный д - б ((((((
Ответить
+2
0
дЫркофан
01.09.2021 в 19:14
жаль петракова.полез на свою голову в эту .....
Ответить
+2
0
KozakUA (Рівне)
01.09.2021 в 19:10
З казахами гра на рівних. Караваєв і Миколенко ушльопки. Гра командна фактично відсутня.Висновок: нехер нам робити на ЧС
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+8
0
olegirkovskiy (Dnepr)
01.09.2021 в 19:09
Ребров ,правильно сделал,что не пошел тренировать, как это мягко сказать не сильных игроков....
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+2
-1
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IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 19:08
ХАре гнать на Караваева либо Пятова. Вся комманда сыграла бездарно. Столько моментов не забивать, не доигрывать. Уже ж на ЕВРО проходили, но видать не усвоили. Я не знаю какого им надо еще тренера или мотивации, что бы казахов обыгрывать. Комманда сборной казахстана, посредственная посредственность, которым пофартило еще больше чем нам. Пусть глава ФФУ вмесе с остальными "своими специалистами" (которых у нас по мнению журналистов пруд) отвечает за результат. От него и слова не выпросишь, как чмо в пещере сидит.
Ответить
+8
-2
Беовульф (Одесса)
01.09.2021 в 19:04
Во втором мяче - Пяточкин начал падать раньше удара. Опыт, что сказать...
Ответить
+4
-2
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Американец 2000
01.09.2021 в 19:09
Зато Караваев почти достал до мяча ((((( Нельзя давать бить с такой убойной позиции ((((( Мяча не видно с трёх метров (((((((((
Ответить
+5
-1
Беовульф (Одесса)
01.09.2021 в 19:11
Но падать-то заранее зачем?
0
0
дЫркофан
01.09.2021 в 19:13
бойко с французами покажет как надо
Ответить
+1
0
avatar
Американец 2000
01.09.2021 в 19:15
Беовульф (Одесса) - пытался угадать как при пенальти !
0
0
schabay (Краснодон)
01.09.2021 в 21:10
А если б ударил казах низом? как матвей с соболем?А на воротах постоять не судьба?
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0
0
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
01.09.2021 в 19:03
Пятов два гола во вратарский угол пропустил. За Караваева вообще страшно, как бы гризманн или мбаппе по круче валиулина будут. В атаке явные проблемы с психологией, ведь эти же игроки за клубы забивают, а тут какие-то вообще не логичные решения. Может ну её ту Францию? Придумать, что тренер казахов всю нашу сборную заразил (расцеловал наших за такую игру), получим технарь, да хоть без позора и мучений все будет?
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+6
-1
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Viktor Ivanjvich
01.09.2021 в 19:16
караваев научился падать и корчится ....
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+1
0
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Американец 2000
01.09.2021 в 19:19
Школа Динамо (((((Пока корчился - по его флангу прошли и он не успел догнать ((((((
+3
0
MaximSK (Киев)
01.09.2021 в 20:12
Я думаю никто бы из наших вратарей не отбил бы эти удары в упор, стоит отметить что Валиуллин здорово пробил без шансов.
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+4
0
Lil Jon (Полтава)
01.09.2021 в 19:02
Це просто жах, тільки один плюс - не потрібно хвилюватись що не вийдемо на ЧС, з такими результатами і грою шансів уже немає, та і не зганьбимося, казахи молодці здивували
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+6
0
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IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 19:05
Вообще посредственная комманда. Им пофартило больше чем нам. За всю игру два момента, два гола, как и в первом матче.
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+1
0
Phenomenon (Пересыпь)
01.09.2021 в 19:01
2 одинаковых гола в наши ворота, Караваев показал свою немощь, думал хоть Пятов ближние углы телом закроет. А могли и проиграть 1:2. Всё от судьи зависило. Позор!!!
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+5
0
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IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 19:03
Им на пенсию пора еще с ЕВРО. Не удержать такую победу это уже днище.
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+2
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
01.09.2021 в 18:59
Мысль 1. Робя, фарт не может быть вечным, весь фарт на 10 лет вперед был на ЧЕ. Мысль 2.(меньше фатума) Ну блин, тут кто-то реально верит что мы не лишние на этом ЧМ? Если на ЧЕ наше место вызывает вопросы, то ЧМ лично у меня не вызывает. 3. Петракова жаль, но не виноват он, что столько кривоногих в команде(и в федерации скудоумных), у него не было права на ошибку, теперь он "политический" труп и велком Сирожа. 4. Миколенко и Караваев - "львы матча", так тупить.... Второй еще и валялся вместо того чтобы играть.
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+3
-1
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СТОП крот (Киев)
01.09.2021 в 18:59
Самое смешное, что после этого скорее всего возьмут очки с Францией. Не умеем мы играть со слабыми соперниками
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0
-3
Беовульф (Одесса)
01.09.2021 в 19:05
Нет, второй матч у нас всегда совсем попа.
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+1
0
Zonder (Днепр)
01.09.2021 в 19:05
Лягуши штуки три закатят, вот увидишь.
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+1
0
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Американец 2000
01.09.2021 в 19:06
В очко возьмём с Францией (((((((((((((((((((
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+1
-1
Zonder (Днепр)
01.09.2021 в 18:59
Ждём сопли Зинченка после игры
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+4
0
vadooo (Слатино)
01.09.2021 в 19:03
Скажет что они будут исправлять ошибки.
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0
0
Wienczo (Шепетівка)
01.09.2021 в 18:58
Два абсолютно однакових гола внаслідок помилок двох тих самих гравців. Однозначно вина тренера. Потрібно було знімати обидвох.
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+5
0
Veminal (Киев)
01.09.2021 в 18:57
Пятов дырявое полено ... в БЛИЖНИЙ УГОЛ
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+5
-5
Григорий Листопадов
01.09.2021 в 19:00
Сам ты полено,а где ваши караваевы и забарные были? Две колотухи,как из пушки,ты бы там обделался.
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+4
-3
schabay (Краснодон)
01.09.2021 в 21:12
НЕ его б с мячём в ворота занесло...
0
0
denis066 (Днепр )
01.09.2021 в 18:57
Теперь мы не увидим нашего позора в Катаре...
Ответить
+5
0
Kristo (Львов)
01.09.2021 в 18:56
Всю игру шли забросы на правый фланг нашей обороны, где Караваев не справлялся. А внести коррективы по ходу игры додуматься было очень сложно....
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+7
0
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леонид Угринович
01.09.2021 в 18:56
Какого тренера еще надо ставить. Весь первый тайм назад играли. Лучше б Яремчук забивал на 90 й.
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0
0
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Американец 2000
01.09.2021 в 18:56
Главное что Ярмоленко на украинской мове забалакал , а всё остальное - х - ня
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+8
-8
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IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 18:59
Когда Уркина выигрывает, таких чмошников почему то не слышно и не видно. Лаптем бояру закусываете?
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+3
-5
vadooo (Слатино)
01.09.2021 в 18:55
ПОЗОР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нечего им делать на ЧМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У кого выигрывать ?
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+4
0
MaximSK (Киев)
01.09.2021 в 18:55
Позорники, Петракова можно после этого матча сразу отправлять в отставку, следующую игру точно проиграем. Слабаки, умудрились от одной из самой слабой сборной пропустить 2 гола, сделали из Казахстана сильную команду, они проиграют финнам и боснийцам. Павелко тоже пусть уходит
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+7
-2
Zonder (Днепр)
01.09.2021 в 19:03
Да что тут предъявить Петракову, у него неделя срока была... Тут все вопросы к слинявшему Андрюше, это он этот необучаемый табор годами прикрывал.
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+3
-3
vorofan (Житомир)
01.09.2021 в 18:55
Пока Петраков тренер и Павелко глава федерации эта сборная меня не интерисует
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+3
-2
royalstas (Вінниця)
01.09.2021 в 18:55
Рівень!) Круту збірну Шева залишив що тут скажеш..... підарас засрав і втік!
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+8
-2
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IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 18:59
Шевченко виноват, что Соболь и МАтвиенко не умеют забивать в убойных ситуациях?
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0
-2
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 18:54
Супер
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+1
0
tartar (Львів)
01.09.2021 в 18:54
2-2 уже прогрес. а то все 1-1 та 1-1...
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+4
0
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Американец 2000
01.09.2021 в 18:54
Говорите 7 - 0 с Колосом ???
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+4
-5
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СТОП крот (Киев)
01.09.2021 в 19:00
Говорите 1-1 с Минаем?
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+1
-2
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Американец 2000
01.09.2021 в 19:12
Ты идиот ??? Ничё что там Катя удалила Марлона на 15 - той минуте ни за что ???
+2
-3
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
01.09.2021 в 18:54
просто убогие доJI6ае6ы. Даже вымучаную победу удержать не могут. На этом я бросаю смотреть игры сборной
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+7
0
avatar
Американец 2000
01.09.2021 в 18:54
Дблы ((((((((((((((((((((((
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 18:53
Защита от Динамо это топ ...!!! Караваев лэф матча...
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+7
-3
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IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 18:55
А чего ж Соболь и Матвиенко не смогли забить?
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+3
-2
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SeventyFour (Phoenix)
01.09.2021 в 18:55
Пятов 2 в ближний…
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+2
-3
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СТОП крот (Киев)
01.09.2021 в 18:55
Да-да,Динамо виновато. А то, что ляпов пропускает гол в ближний угол - пофиг
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+2
-4
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Американец 2000
01.09.2021 в 19:00
В ближний угол с трёх метров ни один вратарь в мире не отобьёт !
+2
-2
avatar
Американец 2000
01.09.2021 в 18:59
Караваев - х...йло матчу (((((((((((((((((
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+3
-2
avatar
IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 18:53
идиоты кривоногие, бездари. С такой игрой и реализацией вам коров пасти в колхозе. Караваев аут
Ответить
+6
-1
Беовульф (Одесса)
01.09.2021 в 18:53
Дырявый Пятов уже достал.
Ответить
+10
-6
FC Energy (Новая Каховка)
01.09.2021 в 18:54
Пятов? ПЯТОВ? а не Караваев ли дырявый? во всех смыслах
Ответить
+7
-1
avatar
СТОП крот (Киев)
01.09.2021 в 18:56
Хахаха, ближний угол всегда вратаря
+4
-4
royalstas (Вінниця)
01.09.2021 в 18:56
Обоє.....
0
0
Беовульф (Одесса)
01.09.2021 в 19:01
Ближний над плечом - это бабочка
+1
-1
дЫркофан
01.09.2021 в 18:56
ты бы дятел точно выручил?опять пятов виноват???купи приз "супер" игроку караваеву.в европе его уже заждались.
Ответить
+3
-4
avatar
СТОП крот (Киев)
01.09.2021 в 19:01
Покупать призы это в крови убогих даунбасят
+2
-4
Фанат Українського Футболу (Київ)
01.09.2021 в 18:53
Безславний кінець найбільш трусливої збірної в історії
Ответить
+7
0
Vovan_Mh (Харьков)
01.09.2021 в 18:52
Боже, які кончені...
Ответить
+7
0
дЫркофан
01.09.2021 в 18:52
прошла минута.привет караваеву.
Ответить
+7
-1
Zonder (Днепр)
01.09.2021 в 18:52
Бараны необучаемые, сидите дома, какой в ж. ЧМ?))
Ответить
+5
0
kravaserega (Kyiv)
01.09.2021 в 18:51
Боже, какие же они идиоты...
Ответить
+5
0
Zonder (Днепр)
01.09.2021 в 18:51
Ой, ну и бараны...
Ответить
+4
0
densmen (Чернигов)
01.09.2021 в 18:51
опять Караваев)))
Ответить
+6
-2
avatar
Американец 2000
01.09.2021 в 19:02
Караваев - пдрас
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2021 в 18:51
просто конченые
Ответить
+3
0
urik (Кривой Рог)
01.09.2021 в 18:45
Прекрасная игра двух равных соперников...Казахи молодцы ! Петраков не виноват, что сборище у..бков не умеют забить мяч в ворота. Вот мы и достигли своего уровня--уровня Казахстана !
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+6
-1
Broterhood
01.09.2021 в 18:43
Сборище долбодятлов в комментах, болейте за сборную Гондураса и не нужно брызжить ядом.
Ответить
+1
-12
avatar
simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 19:02
Если в защите проходной двор , то это не проблемы Гондураса.
Ответить
0
-1
UPG-300 (Днепр)
01.09.2021 в 18:43
Ярмоленко весело было в первом тайме,вместо того что бы как капитан настроить более серьёзней быть
Ответить
+7
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:41
Караваев - лев матча!
Ответить
+9
-1
avatar
СТОП крот (Киев)
01.09.2021 в 18:57
Неее, ляпов!!
Ответить
+1
-3
дЫркофан
01.09.2021 в 18:38
всё как всегда.сушите вёсла.нечего вам .....делать в катаре.
Ответить
+4
-1
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
01.09.2021 в 18:42
а у вас как обычно мальта, кипр. А в Катаре будет как обычно громкий пук в лужу.
Ответить
+3
0
дЫркофан
01.09.2021 в 18:44
0
-2
densmen (Чернигов)
01.09.2021 в 18:35
Забегали))) учитывая что нам надо миллион моментов чтобы забить это почти нереально за 10 мин до конца)
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+1
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
01.09.2021 в 18:35
мда нужно было ставить на ничью и сорвать куш как прошлый раз.
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+1
0
densmen (Чернигов)
01.09.2021 в 18:33
Караваева гнать со сборной тряпками. Просто ногу даже не выставил когда забивали, бежал смотрел
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+11
-3
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djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 18:33
сборище дол...бов ....мерзость....
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+7
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:44
Зачем же ты так на динамовцев? Они по 7.0 всех рвут! Здесь мешают: Соболь, Матвиенко, Зинченко..... Малиновский и так баночник среди звёзд!
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IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 18:54
Еслиб матвиенко и соболь умлеи забивать, тогда счет был бы 4:0
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СТОП крот (Киев)
01.09.2021 в 18:58
Как бы защита не старалась, но если на воротах кусок дерььма, а не вратарь, который пропускает в ближний угол... Тут уже ничего не поделаешь
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 19:51
Ого как старались!!! Круто!!!
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densmen (Чернигов)
01.09.2021 в 18:32
нормально все. пусть дома сидят, так будет лучше
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Фанат Українського Футболу (Київ)
01.09.2021 в 18:32
Це розплата за гру на відбій у першому таймі. Вівці
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djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 18:31
гниды е,,,,,б.....учие...... пиз...ть тварей нужно.шакалы тупые......
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+7
-1
Zonder (Днепр)
01.09.2021 в 18:30
Просто долбоны... Других слов нет.Зинченко просто тупое создание.
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+6
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djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 18:28
тут какого тренера не ставь...... днище....
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Американец 2000
01.09.2021 в 19:04
А не надо брать этих конченных динамовцев и инвалида Ярмолу (((((((((((((((
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+2
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Скажений Заєць (Вінниця)
01.09.2021 в 18:26
Кривоногі матвієнко і Соболь
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+5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:43
Срочно со сборной выгнать!! И довызвать ребятишек с Черноморца!!!!
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дЫркофан
01.09.2021 в 18:43
а чем остальные лучше?
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djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 18:26
доиграются уроды.........бл...всё те же пижоны.
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леонид Угринович
01.09.2021 в 18:10
Ярмоленко сьогодні порожнє місце. Ні пасу точного, ні один в один обіграти. Одни мінуси.
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densmen (Чернигов)
01.09.2021 в 18:11
сегодня все такие. щас еще пропустим
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0
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2021 в 18:38
Ярмоленко неплохо выглядит, создает моменты, а вот Малиновский, Зинченко и Соболь - это пустое место в атаке
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0
densmen (Чернигов)
01.09.2021 в 18:07
позорники. Защиты вообще нет ,куча брака в передачах. Атака не лучше, бездарные передачи ,мяч от нападающих как от стенки отлетает
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0
Фанат Українського Футболу (Київ)
01.09.2021 в 18:03
Програємо, якщо будемо так бездарно на відбій грати. Ні щоб зробити 2:0 й спокійно догравати, натомість банально не встигаємо за ривками казахів. Скільки ще можно повторювати одні й ті самі помилки та боягузкість збільшити рахунок???
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+3
0
Рівнянин (Рівне)
01.09.2021 в 17:59
Замість Зінченко випустить Шапаренко,а замість Ярмоленка-Циганкова і піде гра.
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дЫркофан
01.09.2021 в 17:54
забить ещё один и успокоится
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alex.belogubko (одесса)
01.09.2021 в 17:50
скорости нет- стоят на поле- друг друга не понимают-ударить по воротам не могут -много пасов назад -играют на ничью
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prockop4uck (Киев)
01.09.2021 в 17:50
Красота.
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