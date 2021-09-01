Не нужен нам берег катарский. Казахстан – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины сыграла отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана.

Украинцы забили уже на 2-й минуте – Яремчук на 92-й секунде матча слету обводящим ударом положил красавца из-за пределов штрафной площади.

А вот второй тайм для сборной Украины выдался трагическим – украинцы пропустили на 74-й минуте от Валиуллина.

Вышедший на замену Сикан в своем дебютном матче за сборную забил дебютный гол на 90+3 минуте, и казалось принес победу, однако все тот же Валиуллин на 90+6 опять сравнял счет.

2:2, и шансы на поездку в Катар превратились из спорных в призрачные.

Казахстан – Украина 2:2

Голы: Валиуллин (74, 90+6) - Яремчук (2), Сикан (90+3)

Обзор матча:

Гол Яремчука:

Гол Валиуллина:

Гол Сикана:

Второй ол Валиуллина: