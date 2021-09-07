Вторая подряд победа Ротаня. Украина U-21 – Армения U-21 2:1. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины в рамках отбора на Евро-2023 сыграла свой второй поединок в группе.

В Ковалевке команда Ротаня принимала Армению и победила со счётом 2:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина U-21 – Армения U-21 2:1

Голы: Крыськив (20), Мудрик (62) – Галстян (45+3)