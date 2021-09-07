Вторая подряд победа Ротаня. Украина U-21 – Армения U-21 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото Володимира Раснера - УАФ
Молодежная сборная Украины в рамках отбора на Евро-2023 сыграла свой второй поединок в группе.
В Ковалевке команда Ротаня принимала Армению и победила со счётом 2:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Крыськив (20), Мудрик (62) – Галстян (45+3)
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