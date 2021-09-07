  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Вторая подряд победа Ротаня. Украина U-21 – Армения U-21 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Вторая подряд победа Ротаня. Украина U-21 – Армения U-21 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Вторая подряд победа Ротаня. Украина U-21 – Армения U-21 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины в рамках отбора на Евро-2023 сыграла свой второй поединок в группе.

В Ковалевке команда Ротаня принимала Армению и победила со счётом 2:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина U-21 – Армения U-21 2:1

Голы: Крыськив (20), Мудрик (62) – Галстян (45+3)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Армения U-21
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...