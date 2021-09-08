Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Фото Павла Кубанова - УАФ
Начали наши не очень – чехи создали как минимум два убойных момента, но не забили.
А вот украинцы своего шанса дождались – на 27-й минуте свой дебютный мяч в дебютном для себя поединке забил Виктор Корниенко.
Во втором тайме моменты были у обеих команд, а под занавес матча чехи серьезно придавили и все-таки отыгрались буквально на последних секундах. 1:1.
Чехия – Украина 1:1
Голы: Выдра (90+3) - Корниенко (27)
Гол Корниенко:
Обзор первого тайма:
Гол Выдры:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ФИФА отстранила нескольких игроков из АПЛ до 14 сентября
- Танзания заработала самый быстрый в истории пенальти. На все ушло 4 секунды
- Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
- Украина – Франция 1:1. Равный бой с чемпионами мира
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Новости по теме
- 22:47 Украинские Сборная Украины прогулялась Плзенем и потренировалась на местной арене
- 22:29 Украинские Тренер Чехии Шилгавы: Постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов
- 12:04 Украинские Дебют Кочергина и Качарабы, возвращение Зинченко. Каким будет состав Украины на игру с чехами
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
08.09.2021 в 23:53
Ответить
0
0
kanoist (мариуполь)
08.09.2021 в 23:39
Ответить
0
0
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 22:42
Ответить
0
0
Пришта Литин (Київ)
08.09.2021 в 22:52
Ответить
0
0
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 23:37
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.09.2021 в 22:34
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...