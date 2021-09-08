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Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины сыграла выездной товарищеский поединок с Чехией.

Начали наши не очень – чехи создали как минимум два убойных момента, но не забили.

А вот украинцы своего шанса дождались – на 27-й минуте свой дебютный мяч в дебютном для себя поединке забил Виктор Корниенко.

Во втором тайме моменты были у обеих команд, а под занавес матча чехи серьезно придавили и все-таки отыгрались буквально на последних секундах. 1:1.

Чехия – Украина 1:1

Голы: Выдра (90+3) - Корниенко (27)

Гол Корниенко:

Обзор первого тайма:

Гол Выдры:

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В статье: Украина Чехия
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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
08.09.2021 в 23:53
защита выбить мяч не могут и так 6 матч--не попадём мы на ЧМ--ворот не видят кривоногие --фины нас оденут и босния 1раз тоже а 2 игра ничья
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kanoist (мариуполь)
08.09.2021 в 23:39
Вся Европа ржет над нашей сборной,и я вместе с ней...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 22:42
Корниенко отлично играет! И паутинку снял!
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Пришта Литин (Київ)
08.09.2021 в 22:52
как нашим дважды казах Валиулин.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 23:37
Похоже
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.09.2021 в 22:34
Гарна атака і гарний гол. Можуть коли захочуть.
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