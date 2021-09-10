Александрия - Ингулец 1:0. Видео гола и обзор матча

7-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Александрия на своем стадионе принимала Ингулец.

Первый тайм выдался не самым зрелищным, а вот после перерыва активнее были хозяева, которые на свой гол наиграли, который в итоге и стал победным.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Александрия - Ингулец 1:0

Гол: Сергей Гринь 53