Александрия - Ингулец 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
7-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Александрия на своем стадионе принимала Ингулец.
Первый тайм выдался не самым зрелищным, а вот после перерыва активнее были хозяева, которые на свой гол наиграли, который в итоге и стал победным.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Сергей Гринь 53
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