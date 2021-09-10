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Александрия - Ингулец 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Александрия - Ингулец 1:0. Видео гола и обзор матча

upl.ua

Новина українською

7-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Александрия на своем стадионе принимала Ингулец.

Первый тайм выдался не самым зрелищным, а вот после перерыва активнее были хозяева, которые на свой гол наиграли, который в итоге и стал победным.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Александрия - Ингулец 1:0

Гол: Сергей Гринь 53

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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