Удалось ли дерби? Верес - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
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7-й тур УПЛ закрывал матч, в котором Верес принимал Львов.
Дерби принципиальных совперников завершилось минимальной победой Вереса, и о том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Валерий Кучеров 53
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