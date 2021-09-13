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Удалось ли дерби? Верес - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Удалось ли дерби? Верес - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча

instagram.com/veres.club

Новина українською

7-й тур УПЛ закрывал матч, в котором Верес принимал Львов.

Дерби принципиальных совперников завершилось минимальной победой Вереса, и о том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

Верес - ФК Львов 1:0

Гол: Валерий Кучеров 53

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно)
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