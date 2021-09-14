Юношеская Лига УЕФА. Динамо - Бенфика 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Александр Приходько - UA-Футбол
Киевское Динамо U-19 провело свой первый матч группового раунда Юношеской лиги УЕФА.
На стадионе Динамо киевляне принимали Бенфику и разгромили португальцев со счетом 4:0.
Вашему вниманию – видеообзор данного действа.
Голы: Боль (8), Бражко (65), Волошин (79), Диалло (80)
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