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Юношеская Лига УЕФА. Динамо - Бенфика 4:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Юношеская Лига УЕФА. Динамо - Бенфика 4:0. Видео голов и обзор матча

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Киевское Динамо U-19 провело свой первый матч группового раунда Юношеской лиги УЕФА.

На стадионе Динамо киевляне принимали Бенфику и разгромили португальцев со счетом 4:0.

Вашему вниманию – видеообзор данного действа.

Динамо U-19 – Бенфика U-19 4:0

Голы: Боль (8), Бражко (65), Волошин (79), Диалло (80)

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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