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А счастье было так возможно. Динамо - Бенфика 0:0. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

А счастье было так возможно. Динамо - Бенфика 0:0. Видеообзор матча

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Киевское Динамо сыграло свой первый матч группового раунда лиги чемпионов.

Соперниками киевлян была Бенфика.

Поединок был не сказать, что фееричным, однако концовка удалась на славу – с несколькими моментами у киевлян, голом на последних минутах, который был отменен после подсказки ВАР из-за офсайда.

Впрочем, как все происходило – смотрите сами.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 0:0

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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