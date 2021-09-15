А счастье было так возможно. Динамо - Бенфика 0:0. Видеообзор матча

Киевское Динамо сыграло свой первый матч группового раунда лиги чемпионов.

Соперниками киевлян была Бенфика.

Поединок был не сказать, что фееричным, однако концовка удалась на славу – с несколькими моментами у киевлян, голом на последних минутах, который был отменен после подсказки ВАР из-за офсайда.

Впрочем, как все происходило – смотрите сами.