А счастье было так возможно. Динамо - Бенфика 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
Александр Приходько - UA-Футбол
Киевское Динамо сыграло свой первый матч группового раунда лиги чемпионов.
Соперниками киевлян была Бенфика.
Поединок был не сказать, что фееричным, однако концовка удалась на славу – с несколькими моментами у киевлян, голом на последних минутах, который был отменен после подсказки ВАР из-за офсайда.
Впрочем, как все происходило – смотрите сами.
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