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Юношеская Лига УЕФА. Шериф - Шахтер 0:5 Видео голов и обзор матча

Украинские
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(2 голосов)

Видеообзор поединка

Юношеская Лига УЕФА. Шериф - Шахтер 0:5 Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в рамках матча первого тура юношеской Лиги Чемпионов УЕФА встретились молодежные команды молдавского "Шерифа" и донецкого "Шахтера".

"Шахтер" считался фаворитом и до матча, что и подтвердил на поле.

5:0 в пользу украинской команды снимает многие вопрос.

Ну а о том, как проходил матч, смотрите в нашем видеообзоре.

Шериф U-19 - Шахтер U-19 0:5

Голы: Векленко (37), Сигеев (56), Гончарук (64), Глущенко (68), Погорилый (90+2)

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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