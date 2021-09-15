Юношеская Лига УЕФА. Шериф - Шахтер 0:5 Видео голов и обзор матча

Сегодня в рамках матча первого тура юношеской Лиги Чемпионов УЕФА встретились молодежные команды молдавского "Шерифа" и донецкого "Шахтера".

"Шахтер" считался фаворитом и до матча, что и подтвердил на поле.

5:0 в пользу украинской команды снимает многие вопрос.

Ну а о том, как проходил матч, смотрите в нашем видеообзоре.

Шериф U-19 - Шахтер U-19 0:5

Голы: Векленко (37), Сигеев (56), Гончарук (64), Глущенко (68), Погорилый (90+2)