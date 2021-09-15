Юношеская Лига УЕФА. Шериф - Шахтер 0:5 Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Сегодня в рамках матча первого тура юношеской Лиги Чемпионов УЕФА встретились молодежные команды молдавского "Шерифа" и донецкого "Шахтера".
"Шахтер" считался фаворитом и до матча, что и подтвердил на поле.
5:0 в пользу украинской команды снимает многие вопрос.
Ну а о том, как проходил матч, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Векленко (37), Сигеев (56), Гончарук (64), Глущенко (68), Погорилый (90+2)
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