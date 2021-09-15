Шериф – Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Кто бы что ни говорил - после Деда Шахтер вообще не может играть в нападении, они тупо не могут выбежать даже в контратаку, весь их футбол - это тупое перекатывание мяча поперек поля... Зебра, твои бразилы не знают, что им делать на поле, чем вы вообще на тренировках занимаетесь?? Выпускай украинцев, они знают, что надо делать, ибо просрете молдаванам, ото стыдоба будет...Ответить