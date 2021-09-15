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Шериф – Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Шериф – Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

УЕФА

Новина українською

Шахтёр стартовал в нынешней Лиге чемпионов выездным матчем с Шерифом.

Начали горняки поединок не лучшим образом – уже на 16-й минуте после обрезки в центре поля Шериф открыл счет красивым голом Траоре.

Шериф – Шахтер 1:0

Гол: Траоре (16)

Гол Траоре:

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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kravaserega (Kyiv)
15.09.2021 в 20:51
Кто бы что ни говорил - после Деда Шахтер вообще не может играть в нападении, они тупо не могут выбежать даже в контратаку, весь их футбол - это тупое перекатывание мяча поперек поля... Зебра, твои бразилы не знают, что им делать на поле, чем вы вообще на тренировках занимаетесь?? Выпускай украинцев, они знают, что надо делать, ибо просрете молдаванам, ото стыдоба будет...Ответить
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+1
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kotyara (Одесса)
15.09.2021 в 20:47
А хрена вы хотели? На вас сейчас выливается весь негатив тех, кто не может смотреть, по разным причинам, ЛЧ. Пгавильной дорогой идете, тавагищи!
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+1
0
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леонид Угринович
15.09.2021 в 20:47
Как роботы играют. Загрузили программу и ни шаг в лево шаг в право. Может в перерыве будет перезагрузка?
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+1
0
cucumber (Киев)
15.09.2021 в 20:43
Після Луческу всі іноземці-тренери ніяк не можуть позбавитися стереотипів, що легіонери Шахти крутіше вітчизняних гравців. Ось і Дзербі отримує за власну помилку, бо латиноамериканці у захисті гірше за нашіх. До речі гол на совесті також і Пятова, який тримав руки внизу і не зумів своєчасно зреагувати на удар під планку. Вернидуб теж схоже розкусив манеру Дзербі покладатися де надо і не надо на легіонерів. вася огурцов
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0
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леонид Угринович
15.09.2021 в 20:42
Интересно, если 1-0 мало,чтобы проснуться при 2-0 или 3-0 Шахтер заиграет?
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 20:38
вот вам физрук ДЗЕРБИ одни понты --он как Ротань работает языком --думаю долго не продержиться за что платить такие бабки --у нас своих таких полно физруков и намного дешевле
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0
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kazbet (Черкассы)
15.09.2021 в 20:37
пятову пора идти пилить гири
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0
0
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
15.09.2021 в 20:37
Браво Шериф .Дави силикозников. Тренера Шахты на мыло.
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0
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Mariupol_ua (Мариуполь)
15.09.2021 в 20:25
Накой, вы Монако проходили? Чтоб так обсераться с Шерифом???
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