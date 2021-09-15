Шериф – Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
УЕФА
Шахтёр стартовал в нынешней
Начали горняки поединок не лучшим образом – уже на 16-й минуте после обрезки в центре поля Шериф открыл счет красивым голом Траоре.
Шериф – Шахтер 1:0
Гол: Траоре (16)
Гол Траоре:
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Комментарии (9)
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kravaserega (Kyiv)
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kotyara (Одесса)
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леонид Угринович
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cucumber (Киев)
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alex.belogubko (одесса)
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
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Mariupol_ua (Мариуполь)
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