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Шериф – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(8 голосов)

Видеообзор поединка

Шериф – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча

УЕФА

Новина українською

Шахтёр стартовал в нынешней Лиге чемпионов выездным матчем с Шерифом.

Начали горняки поединок не лучшим образом – уже на 16-й минуте после обрезки в центре поля Шериф открыл счет красивым голом Траоре.

После перерыва горняки старались больше играть в атаку, но пропустили в середине тайма после банальных навес-удар головой.

Шериф – Шахтер 2:0

Голы: Траоре (16), Янсане (62)

Обзор матча:

Гол Траоре:

Гол Янсане:

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (72)
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Кююмалайнен (Київ)
15.09.2021 в 22:48
Сдается мне, джентльмены, что это была комедия... (с)
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0
0
prostors (Вольногорск)
15.09.2021 в 22:20
По радовали закляти. И что там говорил Палкин?
Ответить
+1
0
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 22:20
физрук ДЗЕ после такого позора нормальные тренера подают в отставку
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+1
0
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
15.09.2021 в 22:17
Не того Траоре купили. ))) Этот конечно раз в 10 дешевле, но и раз в 10 эффективнее.
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0
0
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Американец 2000
15.09.2021 в 21:44
Подлейший поступок от Вернидуба ((((((((((((((((Неужели вы не понимаете ничего ? Специально , чтоб не могли нормально играть игроки Шахтёра - было максимально залито поле водой ((((( И игроки скользили как по льду (((((Думаю что игроки Шерифа были одеты в более подходящую обувь для такого поля ((((((((( Такие фокусы вытворяют и некоторые команды в чемпионате Украины (((((( То траву не стригут , чтоб мяч не так быстро летал , то также заливают чересчур водой ((((((За такие вещи УЕФА должно наказывать (((((((( Это всё подло (((((
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0
-7
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djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:55
Зебра ..это ты?....или елкин???
Ответить
+6
0
Пришта Литин (Київ)
15.09.2021 в 21:57
Сгинь обос-анец даунецкий.
Ответить
+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 22:20
за такие бабки должны играть на любом поле --просто нет тренера а есть физрук с понтами
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+1
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
15.09.2021 в 21:37
Прекрасный матч! С победой всех! Шериф с Вернидубом молодцы!
Ответить
+8
-3
янковский ян (Запорожье)
15.09.2021 в 21:37
Вернидуб обещал в случае победы наделать глупостей. Жду)
Ответить
+8
0
murdoc (Киев)
15.09.2021 в 21:41
Вроде обещал не пожалеть костюм и зафигачить подкат на поле
Ответить
+3
0
Piter (Полтава)
15.09.2021 в 21:36
можна і я дещо скажу? слава угробівшім український футбол і зробивших його хфутбольєм! пишіть і далі хто кому що сказав, хто на кого обідився, яка баба з ким крутить... пишіть усіляку фігню крім того що українського футболу не має. пишіть до тих пір доки дебіли не зрозуміють що вже навіть у молдові краще. шануймося!
Ответить
+1
-5
Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 22:19
А падение футбола началось после майдана
Ответить
0
-6
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 22:23
+1
0
Vantala (Kharkiv)
15.09.2021 в 22:30
Сгинь в своих мокшанских болотах, сепарюга.
+2
0
Саня Лиман (Днепр)
15.09.2021 в 22:46
Падение футбола Украины началось тогда когда Суркисня,Ахмет,Беня и прочая мразота угробили такие клубы как металлист,кривбас, арсенал,а после и Днепр, чтобы им было хорошо и конкурентов не было.
0
0
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
15.09.2021 в 21:34
какое феерическое ДНО .. даже нет смысла прикалываться, команда обделалась в очередной раз по полной
Ответить
+6
-1
kravaserega (Kyiv)
15.09.2021 в 21:34
Очень хочется услышать мнение эксперДов - Сабо, Леоненко и Пенисова об игре Шахтера и гении тренерской мысли Зебры
Ответить
+9
-1
Саня Лиман (Днепр)
15.09.2021 в 21:33
Чмошники ахметовские
Ответить
+6
-1
andy1973 (Рівне)
15.09.2021 в 21:30
Правильно що я не підписався на футбол в МЕГОГО. Зекономив і плюс на валідол не потратився.
Ответить
+6
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:30
по просьбам из Молдовы))) Славься, родной «Шахтер»!Никогда не изменит тебе Небо футбольных звезд, Где горит, как Млечный путь, Свет твоих надежд. Припев (2 раза): Для тебя, «Шахтер», зеленые поля, Для тебя, «Шахтер», навсегда судьба моя, Для тебя, «Шахтер», любви моей медаль. Пусть тебе в чужих сияет городах И хранит от поражений навсегда Яркая футбольная звезда
Ответить
+2
0
murdoc (Киев)
15.09.2021 в 21:29
Шериф стопудово будет лидером группы после сегодняшнего дня! )))))))))))) Вот это поворот ))
Ответить
+2
-1
ВиктАн
15.09.2021 в 21:29
Шахта дно
Ответить
+9
-1
маклауд (Украина)
15.09.2021 в 22:44
на букву Г)))
Ответить
0
0
polus (Dnipro)
15.09.2021 в 21:29
желаю Вернидубу первое место в группе взять!
Ответить
+5
-2
ВиктАн
15.09.2021 в 21:28
Классный вратарь в шахтере для соперников. Но ничего это недоразумение ещё 100 матчей за горняков пусть сыграет. Пу за ха нужно рекорд не 100 а 200 ставить.
Ответить
+4
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 21:27
Просто у Шерифа в составе Криштиану, вон уже 2 голевых отдал
Ответить
+1
-1
polus (Dnipro)
15.09.2021 в 21:27
макаки на льду... балеринки.. ((
Ответить
+4
-1
ВиктАн
15.09.2021 в 21:26
С Пятовым в воротах ничего не светит. Хотя и без Пятова шахта дно.
Ответить
+5
0
avatar
Spokoyno (Київ)
15.09.2021 в 21:25
А хто то 2 у Шахтаря "по полю гуляє" Тепер розкажіть, як Караваєв з казахами погано зіграв!
Ответить
+5
-1
efim423 (odessa)
15.09.2021 в 21:27
караваев лишил украинцев чемпионата мира , два очка нам и не хватит
Ответить
0
-8
avatar
Spokoyno (Київ)
15.09.2021 в 21:43
А що він на воротах стояв?
+4
0
efim423 (odessa)
15.09.2021 в 22:06
не он решил отдохнуть в центре поля
Ответить
0
-2
Онопко (запорожье)
15.09.2021 в 21:25
жесть, конечно(((( Игры вообще нет
Ответить
+2
-1
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 21:18
молдавский футбол на подъёме))))..пхахахаха
Ответить
+6
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 21:21
там конечно такие молдаване, как у нас украинцы. Матч лиги Рио де Жанейро
Ответить
+8
0
маклауд (Украина)
15.09.2021 в 22:47
у вас , да! а в Киеве действительно украинцы)))
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:18
готовимся к срачу через 15 минут) готовьте речи)
Ответить
+2
-3
murdoc (Киев)
15.09.2021 в 21:28
да какой там срач, тут и так все ясно, ШД с Дзебри - дно на данный момент, что очень печально. Мне интересно что они вместе с тренером, Срной и Палкиным будут лепить нам после матча
Ответить
+6
0
efim423 (odessa)
15.09.2021 в 21:17
у шахтёра с тренерами как у Украины с президентами , всё хуже и хуже .
Ответить
+4
-7
murdoc (Киев)
15.09.2021 в 21:16
"У нас стоит задача - выйти из группы", говорили они ))))))) я в шоке, это позор
Ответить
+6
-1
avatar
леонид Угринович
15.09.2021 в 21:15
А король то голый!!!
Ответить
+6
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:14
серов ныть будет...после матча?)
Ответить
+3
0
Thiirane2 (Днепр)
15.09.2021 в 21:14
За гостинницу и 7-0 не жалко
Ответить
+7
0
Саня Лиман (Днепр)
15.09.2021 в 21:13
Колченигие макаки обсераются
Ответить
+6
0
kalan-86 (Анкара)
15.09.2021 в 21:13
Шахтёр делает Сассуолло у Шерифа. Похоже итальянец пока не смог донести до бразильцев свою гениальную игровую схему.
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+11
-1
Саня Лиман (Днепр)
15.09.2021 в 21:12
Калченогие обезьяны обсераются
Ответить
+2
-3
Daddygo (Харьков)
15.09.2021 в 21:17
Ага, против каких-то молдован Шерифа
Ответить
+3
-1
panas1 (Кременчуг)
15.09.2021 в 21:11
Вернидуба в назад срочно)) Желательно в Металист. С бюджетом Ярославского интересно посмотреть на работу тренера. По сути у вернидуба в карьере не было ни одной команды с сопоставимым бюджетом
Ответить
+5
-3
kanoist (мариуполь)
15.09.2021 в 21:10
Пятов пропустил первый гол...типа нагнулся,чтоб случайно не отбить?))))) Пятов или в академию Шахты,учи молодежь как надо становится на колени при ударе в створ ворот)))) ж....а,полная ж....а!
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+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2021 в 21:09
Шахта мёртвая. С такой игрой сложно будет мечтать о медалях УПЛ , а в ЛЧ похоже вообще делать нечего. Характера нет у пляжных мальчишек из страны диких обезьян
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+6
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:08
аромат разгрома витает в этом матче.....
Ответить
+5
-1
Дрюон (Одесса)
15.09.2021 в 21:08
Обкакулились по полной)
Ответить
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 21:07
Мудрик забьет)
Ответить
0
-5
Архат (Киев)
15.09.2021 в 21:07
Аааа, истерика... Вернидуб красавец!!!
Ответить
+7
-1
f-denya (Сумы)
15.09.2021 в 21:07
ой ой ой
Ответить
0
0
kanoist (мариуполь)
15.09.2021 в 21:06
Полная ж....а!
Ответить
+1
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.09.2021 в 21:06
Молодцы.
Ответить
+4
0
efim423 (odessa)
15.09.2021 в 21:05
второй , филитоля
Ответить
+1
-1
Дрюон (Одесса)
15.09.2021 в 21:05
После второго совсем грустно. Никакос...
Ответить
+1
-2
kalan-86 (Анкара)
15.09.2021 в 21:01
У меня одного сложилось впечатление, что Шахтёр, с приходом протеже Срны, отупел?
Ответить
+8
0
kravaserega (Kyiv)
15.09.2021 в 20:51
Кто бы что ни говорил - после Деда Шахтер вообще не может играть в нападении, они тупо не могут выбежать даже в контратаку, весь их футбол - это тупое перекатывание мяча поперек поля... Зебра, твои бразилы не знают, что им делать на поле, чем вы вообще на тренировках занимаетесь?? Выпускай украинцев, они знают, что надо делать, ибо просрете молдаванам, ото стыдоба будет...Ответить
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+9
0
kotyara (Одесса)
15.09.2021 в 20:47
А хрена вы хотели? На вас сейчас выливается весь негатив тех, кто не может смотреть, по разным причинам, ЛЧ. Пгавильной дорогой идете, тавагищи!
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+7
-2
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леонид Угринович
15.09.2021 в 20:47
Как роботы играют. Загрузили программу и ни шаг в лево шаг в право. Может в перерыве будет перезагрузка?
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+2
-2
cucumber (Киев)
15.09.2021 в 20:43
Після Луческу всі іноземці-тренери ніяк не можуть позбавитися стереотипів, що легіонери Шахти крутіше вітчизняних гравців. Ось і Дзербі отримує за власну помилку, бо латиноамериканці у захисті гірше за нашіх. До речі гол на совесті також і Пятова, який тримав руки внизу і не зумів своєчасно зреагувати на удар під планку. Вернидуб теж схоже розкусив манеру Дзербі покладатися де надо і не надо на легіонерів. вася огурцов
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+3
0
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леонид Угринович
15.09.2021 в 20:42
Интересно, если 1-0 мало,чтобы проснуться при 2-0 или 3-0 Шахтер заиграет?
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0
0
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simargl (Чернигов)
15.09.2021 в 21:11
2-0 не помогает... ждем 3-0
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 20:38
вот вам физрук ДЗЕРБИ одни понты --он как Ротань работает языком --думаю долго не продержиться за что платить такие бабки --у нас своих таких полно физруков и намного дешевле
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+2
-2
kazbet (Черкассы)
15.09.2021 в 20:37
пятову пора идти пилить гири
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+1
0
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
15.09.2021 в 20:37
Браво Шериф .Дави силикозников. Тренера Шахты на мыло.
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+2
0
Mariupol_ua (Мариуполь)
15.09.2021 в 20:25
Накой, вы Монако проходили? Чтоб так обсераться с Шерифом???
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+9
-1
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simargl (Чернигов)
15.09.2021 в 21:11
Мешок жалко...
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+3
0


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