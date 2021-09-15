Шериф – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
УЕФА
Шахтёр стартовал в нынешней
Начали горняки поединок не лучшим образом – уже на 16-й минуте после обрезки в центре поля Шериф открыл счет красивым голом Траоре.
После перерыва горняки старались больше играть в атаку, но пропустили в середине тайма после банальных навес-удар головой.
Шериф – Шахтер 2:0
Голы: Траоре (16), Янсане (62)
Обзор матча:
Гол Траоре:
Гол Янсане:
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