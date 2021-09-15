Шериф – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча

Подлейший поступок от Вернидуба ((((((((((((((((Неужели вы не понимаете ничего ? Специально , чтоб не могли нормально играть игроки Шахтёра - было максимально залито поле водой ((((( И игроки скользили как по льду (((((Думаю что игроки Шерифа были одеты в более подходящую обувь для такого поля ((((((((( Такие фокусы вытворяют и некоторые команды в чемпионате Украины (((((( То траву не стригут , чтоб мяч не так быстро летал , то также заливают чересчур водой ((((((За такие вещи УЕФА должно наказывать (((((((( Это всё подло (((((