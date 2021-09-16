"Время побеждать!" Шахтер представил промо к матчу с Интером - ВИДЕО
Горняки зазывают зрителей на трибуны Олимпийского
shakhtar.com
28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" "
К данному поединку клуб представил яркий видеоролик со слоганом "Время побеждать".
Напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде уступил "Шерифу" (0:2).
Отметим, что в прошлом сезоне "Шахтер" и "Интер" также попали в одну группу. Очные встречи команд завершились с одинаковым счетом - 0:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби
- Заря стартует в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО
- Когда хочешь донести мысль: Гвардиола наорал на хавбека Манчестер Сити во время матча ЛЧ с РБ Лейпциг
- Юношеская Лига УЕФА. Динамо - Бенфика 4:0. Видео голов и обзор матча
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zonder (Днепр)
16.09.2021 в 21:10
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 21:00
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
16.09.2021 в 20:46
Ответить
0
0
Даунбацкий обизянник (Киев)
16.09.2021 в 20:42
Ответить
+2
0
ШашлычОк (Черкассы)
16.09.2021 в 20:37
Ответить
+1
0
djeff2015 (Запорожье)
16.09.2021 в 20:35
Ответить
+2
0
Alk1964 (Краматорск)
16.09.2021 в 20:25
Ответить
+2
0
Очманілий Заєць (Odessa)
16.09.2021 в 20:23
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.09.2021 в 20:00
Ответить
+5
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...