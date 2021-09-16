"Время побеждать!" Шахтер представил промо к матчу с Интером - ВИДЕО

28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" " Шахтер " в рамках 2-го тура Лиги чемпионов примет "Интер".

К данному поединку клуб представил яркий видеоролик со слоганом "Время побеждать".

Напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде уступил "Шерифу" (0:2).

Отметим, что в прошлом сезоне "Шахтер" и "Интер" также попали в одну группу. Очные встречи команд завершились с одинаковым счетом - 0:0.