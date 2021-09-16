  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. "Время побеждать!" Шахтер представил промо к матчу с Интером - ВИДЕО
В тренде

"Время побеждать!" Шахтер представил промо к матчу с Интером - ВИДЕО

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Горняки зазывают зрителей на трибуны Олимпийского

"Время побеждать!" Шахтер представил промо к матчу с Интером - ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" "Шахтер" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов примет "Интер".

К данному поединку клуб представил яркий видеоролик со слоганом "Время побеждать".

Напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде уступил "Шерифу" (0:2).

Отметим, что в прошлом сезоне "Шахтер" и "Интер" также попали в одну группу. Очные встречи команд завершились с одинаковым счетом - 0:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zonder (Днепр)
16.09.2021 в 21:10
Время выгребать ))
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 21:00
Мне любопытно посмотреть, сколько голов пропустит Шахтер. Кроты, помницца, скалили зубы, когда ДК в товарняке 3 штуки от Интера поймал
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
16.09.2021 в 20:46
як я бачу як грає інтер...то більші шанси є з Реалом....
Ответить
0
0
avatar
Даунбацкий обизянник (Киев)
16.09.2021 в 20:42
Ахахахахаха, клоуны)))))))
Ответить
+2
0
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
16.09.2021 в 20:37
перемогли шериф ,переможемо і інтер .та шо там мелочиться реал легко прям. ура таварищи
Ответить
+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.09.2021 в 20:35
филиал квартала решили открыть.......феерические.....типа "эпоха бедности закончилась"...значит ждем разгрома...0-2 были цветочки молдавские.
Ответить
+2
0
Alk1964 (Краматорск)
16.09.2021 в 20:25
Смотреть очередной позор?
Ответить
+2
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
16.09.2021 в 20:23
Тобто "час програвати" учора ся скінчив?
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.09.2021 в 20:00
Кто придёт тот дурак.
Ответить
+5
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...