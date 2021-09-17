Буде-Глимт – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
FK Bodø/Glimt
"Заря" в Норвегии сыграла свой матч 1-го тура группового раунда
Поединок, который в первом тайме оказался ничейным, после перерыва обернулся для луганчан катастрофой.
Норвежцы забили три гола уже к 60-й минуте, фактически закрыв игру.
Гол Громова в самой концовке матча вряд ли луганчане могут занести себе в актив.
Буде-Глимт – Заря 3:1
Голы: Салтнес (48), Солбаккен (49), Пеллегрино (60) - Громов (90)
Гол Салтнеса:
Гол Солбаккена:
Гол Пеллегрино:
Гол Громова:
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Комментарии (17)
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