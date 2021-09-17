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Буде-Глимт – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Буде-Глимт – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча

FK Bodø/Glimt

Новина українською

"Заря" в Норвегии сыграла свой матч 1-го тура группового раунда Лиги конференций против местного "Буде-Глимт".

Поединок, который в первом тайме оказался ничейным, после перерыва обернулся для луганчан катастрофой.

Норвежцы забили три гола уже к 60-й минуте, фактически закрыв игру.

Гол Громова в самой концовке матча вряд ли луганчане могут занести себе в актив.

Буде-Глимт – Заря 3:1

Голы: Салтнес (48), Солбаккен (49), Пеллегрино (60) - Громов (90)

Обзор матча:

Гол Салтнеса:

Гол Солбаккена:

Гол Пеллегрино:

Гол Громова:

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
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Комментарии (25)
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Sasha555 (Днепропетровск)
17.09.2021 в 01:29
Еще одни колхозники!!!Зачем таких де...би...лов выпускать в еврокубки?
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0
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ytcnjh (vtk)
17.09.2021 в 00:50
Главное сейчас в клубах финансы и президент клуба был болельщиком той команды которую финансирует и хотел прогресса команды и в УКРАИНЕ И ЕВРОПЕ.
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0
0
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ytcnjh (vtk)
17.09.2021 в 00:46
Пока не вернуться клубы которые играли в Евро кубках это Днепр Металлист Кривбас Карпаты Металург З Таврия нам будет не легко.
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0
0
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IvaneZZZ (Київ)
17.09.2021 в 00:48
да и тогда легко не станет
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+1
0
f-denya (Сумы)
17.09.2021 в 01:07
Кривбас, Карпаты, Металург и Таврия обычно далеко и не заходили)
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0
0
ruobosru (воркута)
17.09.2021 в 00:46
может и Кривбасс с Полесьем станут серьезными бойцами...да и Ворсклу я верю(хоть и не мазохист вроде)
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0
0
ruobosru (воркута)
17.09.2021 в 00:43
реально остается ждать Днепр и Металлист...как раньше.
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0
0
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
17.09.2021 в 00:29
Что футбол, что руководство страны, болото. Прогнившая , коррумпированная страна во всех жизненных сферах. Футбол отражение этой страны. Скрипник и сотоварищи не видят и не понимают тенденций современного футбола. Украинскому футболу нужно много и много учится ,чтобы выступать достойно в Европе.
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0
-1
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IvaneZZZ (Київ)
17.09.2021 в 00:30
И что ж теперь делать?
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0
0
ruobosru (воркута)
17.09.2021 в 00:44
я так понимаю на жидовщине лучше с футболом? тупой пример ты привел
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+1
-1
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IvaneZZZ (Київ)
17.09.2021 в 00:23
Дуболомы не иначе.
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0
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
16.09.2021 в 23:58
Блин, а нафига выкладывать видео з ограничениями по региону? Я вот не в Украине, но хочу посмотреть, неужели нельзя выложить нормально? Я же, наверное, не один такой, поддерживающий духовную связь с родиной через мазохистский просмотр художеств наших кривоногих мастеров футбола...
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+1
0
djumba (Мелитополь)
17.09.2021 в 00:01
Это требование правообладателя, который опирается на правила УЕФА...
Ответить
0
0
avatar
Litb@rski (Кёльн)
16.09.2021 в 23:48
Как всё печально
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0
0
kravaserega (Kyiv)
16.09.2021 в 23:43
Какие же они деревянные... Какое там второе место, им бы болгарам не проиграть, чтобы хоть третье место в группе занять. Думаю, что очки они уже наберут когда другим командам уже ничего не надо будет, туре эдак в 5-6
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+2
0
Термит (Киев)
16.09.2021 в 23:44
Думаю, нужно собирать справки, всех должны принять в параолимпийскую сборную Украины, а Кочергина - капитаном! С линии вратарской - на 3 метра выше ворот
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+1
0
mr-sergeev (Хартум)
16.09.2021 в 23:42
С Ромой лучше вообще не выходить, технарь с счетом 3-0 будет за счастье.
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+1
0
Термит (Киев)
16.09.2021 в 23:41
Ужас, даже с Рапидом было лучше. Ноль ударов в створ, друг друга не видят, дыры в защите, капец...
Ответить
0
0
Benzil (Львів)
16.09.2021 в 23:41
Біда...наш футбол просто деградує не по дням((
Ответить
+2
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
16.09.2021 в 23:44
Це не наш футбол, це їх футбол: ахметова, суркісів, геллера, керівників колоса та ворскли, куплені судді, тренувальні матчі проти «арендовців» …
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+2
-1
mr-sergeev (Хартум)
16.09.2021 в 23:38
Даже на фоне норвежцев, Зоря это даже не уровень Люксембурга, а Лихтенштейна.Скрипник как тренер себя изжил полностью.
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+4
0
FCDD-1918 (Днепр)
16.09.2021 в 23:38
Епт, что это такое ??! Киев дома 0-0 отскочили, Шахтер обделался в Молдове, Зоря уже 0-3 от команды, которую уверен не знает в Украине 99,9%((А главное перспектив по набору очков дальше ещё меньше.
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+1
0
Daddygo (Харьков)
17.09.2021 в 00:22
Для нынешнего уровня Динамо ничья с Бенфикой не такой уж плохой результат и это на сегодняшний день наш топ клуб. С Хацкевичем у руля они бы влетели Бенфике с разгромным счетом.
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+1
0
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SeventyFour (Phoenix)
16.09.2021 в 23:37
Наx ви доBбойöби туди виходите ? Це навіть не Ліга Европи а турнір колгоспників . Ганьба
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+2
0
Daddygo (Харьков)
17.09.2021 в 00:24
Поворознюку взгрустнулось
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+1
0


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