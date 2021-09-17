Ликовал даже флегматичный Рябоконь. Десна - Рух 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
8-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Десна принимала Рух.
Под проливным дождем Рух смог навязать борьбу, и игра почти закончилась вничью. Почти, потому что Тотовицкий все-таки забил на 90-й минуте матча.
О том, как это было, сотрите в наше видеообзоре.
Гол: Андрей Тотовицкий 90
Обзор матча:
Гол Тотовицкого:
Эмоции Рябоконя:
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
17.09.2021 в 23:20
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simargl (Чернигов)
17.09.2021 в 22:52
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