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Ликовал даже флегматичный Рябоконь. Десна - Рух 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Ликовал даже флегматичный Рябоконь. Десна - Рух 1:0. Видео гола и обзор матча

upl.ua

Новина українською

8-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Десна принимала Рух.

Под проливным дождем Рух смог навязать борьбу, и игра почти закончилась вничью. Почти, потому что Тотовицкий все-таки забил на 90-й минуте матча.

О том, как это было, сотрите в наше видеообзоре.

Десна - Рух 1:0

Гол: Андрей Тотовицкий 90

Обзор матча:

Гол Тотовицкого:

Эмоции Рябоконя:

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В статье: Десна (Чернигов) Рух (Львов)
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
17.09.2021 в 23:20
Интересно, почему у Руха при голе здоровому лосю Тотовицкому противостоял товарищ визуально на голову ниже и вообще на защитника не похожий
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simargl (Чернигов)
17.09.2021 в 22:52
Эмоции которые объединяют...!! Молодцы, сиверяне !!!
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