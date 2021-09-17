Ликовал даже флегматичный Рябоконь. Десна - Рух 1:0. Видео гола и обзор матча

8-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Десна принимала Рух.

Под проливным дождем Рух смог навязать борьбу, и игра почти закончилась вничью. Почти, потому что Тотовицкий все-таки забил на 90-й минуте матча.

О том, как это было, сотрите в наше видеообзоре.

Десна - Рух 1:0

Гол: Андрей Тотовицкий 90

Обзор матча:

Гол Тотовицкого:

Эмоции Рябоконя: