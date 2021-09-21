Уверенная поступь харьковчан. Металлист - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
metalist.ua
Металлист в рамах 1/16 финала Кубка Украины в Харькове принимал Десну. Игру команды выдали интересную, с острыми моментами у обоих ворот.
Десна открыла счет в конце первого тайма, но Металлист не только отыгрался на 73-й, но и в самой концовке матча вырвал победу.
О всех перипетиях этого интересного матча смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Кадим Харрис (73), Александр Мизюк (89) - Викентий Волошин (45)
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Комментарии (1)
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c99baf (Харьков)
21.09.2021 в 21:41
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