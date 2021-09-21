Уверенная поступь харьковчан. Металлист - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча

Металлист в рамах 1/16 финала Кубка Украины в Харькове принимал Десну. Игру команды выдали интересную, с острыми моментами у обоих ворот.

Десна открыла счет в конце первого тайма, но Металлист не только отыгрался на 73-й, но и в самой концовке матча вырвал победу.

О всех перипетиях этого интересного матча смотрите в нашем видеообзоре.

Металлист (Харьков) - Десна (Чернигов) 2:1

Голы: Кадим Харрис (73), Александр Мизюк (89) - Викентий Волошин (45)