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Уверенная поступь харьковчан. Металлист - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Уверенная поступь харьковчан. Металлист - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча

metalist.ua

Новина українською

Металлист в рамах 1/16 финала Кубка Украины в Харькове принимал Десну. Игру команды выдали интересную, с острыми моментами у обоих ворот.

Десна открыла счет в конце первого тайма, но Металлист не только отыгрался на 73-й, но и в самой концовке матча вырвал победу.

О всех перипетиях этого интересного матча смотрите в нашем видеообзоре.

Металлист (Харьков) - Десна (Чернигов) 2:1

Голы: Кадим Харрис (73), Александр Мизюк (89) - Викентий Волошин (45)

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В статье: Десна (Чернигов) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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c99baf (Харьков)
21.09.2021 в 21:41
Негостеприимно...А вааще "отскочили" от третьего,
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