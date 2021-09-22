Битва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Шахтер и Динамо в матче за Суперкубок Украины разыгрывают свой первый трофей в нынешнем сезоне.
Обе команды в первом тайме имели свои шансы, однако счет открыли горняки – Траоре на 30-й минуте головой переправил мяч в сетку.
Шахтер – Динамо 1:0
Гол: Траоре (30)
Гол Траоре:
Обзор первого тайма:
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