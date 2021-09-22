Битва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Шахтер и Динамо в матче за Суперкубок Украины разыгрывают свой первый трофей в нынешнем сезоне.

Обе команды в первом тайме имели свои шансы, однако счет открыли горняки – Траоре на 30-й минуте головой переправил мяч в сетку.

Шахтер – Динамо 1:0

Гол: Траоре (30)

Гол Траоре:

Обзор первого тайма: