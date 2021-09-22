  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Битва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
В тренде

Битва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Битва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер и Динамо в матче за Суперкубок Украины разыгрывают свой первый трофей в нынешнем сезоне.

Обе команды в первом тайме имели свои шансы, однако счет открыли горняки – Траоре на 30-й минуте головой переправил мяч в сетку.

Шахтер – Динамо 1:0

Гол: Траоре (30)

Гол Траоре:

Обзор первого тайма:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...