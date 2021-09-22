Битва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

Таке буває у футболі! При абсолютно рівній грі,негритосам вдалося використати всі свої гольові моменти,на відміну від українців! В деяких епізодах негроїдів виручив П"ятов,чого не скажеш про статиста-Бойка.Другий і третій гол на його совісті.В першому випадку простріл повинен був перехвачувати,а в другому,просто заснув.Єдиний,хто мені дуже не сподобався в Динамо,це Миколенко.Явно одноногий футболіст.І в захисті слабенько,і напад не підтримував.Якийсь став інертний і без думки!