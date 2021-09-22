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Битва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Битва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Шахтер и Динамо в матче за Суперкубок Украины разыгрывают свой первый трофей в нынешнем сезоне.

Обе команды в первом тайме имели свои шансы, однако счет открыли горняки – Траоре на 30-й минуте головой переправил мяч в сетку.

Шахтер – Динамо 3:0

Голы: Траоре (30, 54), Алан Патрик (61)

Обзор матча:

Гол Траоре:

Второй гол Траоре:

Гол Алана Патрика:

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (15)
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Рівнянин (Рівне)
22.09.2021 в 23:09
Таке буває у футболі! При абсолютно рівній грі,негритосам вдалося використати всі свої гольові моменти,на відміну від українців! В деяких епізодах негроїдів виручив П"ятов,чого не скажеш про статиста-Бойка.Другий і третій гол на його совісті.В першому випадку простріл повинен був перехвачувати,а в другому,просто заснув.Єдиний,хто мені дуже не сподобався в Динамо,це Миколенко.Явно одноногий футболіст.І в захисті слабенько,і напад не підтримував.Якийсь став інертний і без думки!
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0
-2
avatar
Baium (Киев)
22.09.2021 в 23:03
У Шахтаря залітало усе, у Динамо не залетіло нічого.Розрізні передачі розносили оборону Динамо і при цьому Марлон не привіз жодного голу.Гармаш традиційно вліз в пару офсайдів
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 22:58
Супряга, Миколенко, Шапаренко..... да им цены нет! В сборной им место, никакого Малиновского!!!
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+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
22.09.2021 в 22:46
Ну раз в году должны же бешенцы порадоваться ) тем более у главного уголовника 55летие
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+1
-11
Vixi73 (Uzhgorod)
22.09.2021 в 22:51
А суркисовцы иногда и обосратся должны
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+6
0
aleks68
22.09.2021 в 22:56
может удавишься с горя?пойди выпей валерьянки и успокойся.чем твои суркисы лучше.для твоего динамо это только начало.приготовься получать по полной программе
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+1
-1
avatar
orlando74 (baracuda)
22.09.2021 в 22:42
Навіть страшно уявити що б зними зробив Тирасполь.....
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+9
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 22:36
Приятное зрелище!
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+7
-1
avatar
genpet (Николаев)
22.09.2021 в 22:35
Это не битва , а побоище
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+6
0
aleks68
22.09.2021 в 22:25
уже 3:0 ждём комментариев от фанатов динамо-мол суперкубок нам и нужен.
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+10
0
aleks68
22.09.2021 в 22:26
точнее не нужен
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+7
0
ZNAK_VOPROSA
22.09.2021 в 22:29
И никогда нужен не был
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 22:35
Ща будут чушь нести и любоваться своим Супрягой!
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+5
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 22:24
Ещё один и будет мой прогноз 4.0 )))))
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+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 22:18
Ласина, давай хет-рик!
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+5
-1


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