Битва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Шахтер и Динамо в матче за Суперкубок Украины разыгрывают свой первый трофей в нынешнем сезоне.
Обе команды в первом тайме имели свои шансы, однако счет открыли горняки – Траоре на 30-й минуте головой переправил мяч в сетку.
Шахтер – Динамо 3:0
Голы: Траоре (30, 54), Алан Патрик (61)
Обзор матча:
Гол Траоре:
Второй гол Траоре:
Гол Алана Патрика:
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