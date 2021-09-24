Не стреляйте в пенальтиста. Колос - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

9-й тур УПЛ открылся матчем пятницы, в котором Колос принимал Ворсклу.

В целом, игра выдалась довольно интересной – атаковали обе команды, Колос уже традиционно не реализовал пенальти, а Ворскла свой шанс не упустила, открыв счет до перерыва и благодаря Ризныку сохранив счет до финального свистка.

О том, что интересного было в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - Ворскла 0:1

Гол: Оливье Тилль 36

Нереализованный пенальти: Вячеслав Чурко 29