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Не стреляйте в пенальтиста. Колос - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Не стреляйте в пенальтиста. Колос - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

upl.ua

Новина українською

9-й тур УПЛ открылся матчем пятницы, в котором Колос принимал Ворсклу.

В целом, игра выдалась довольно интересной – атаковали обе команды, Колос уже традиционно не реализовал пенальти, а Ворскла свой шанс не упустила, открыв счет до перерыва и благодаря Ризныку сохранив счет до финального свистка.

О том, что интересного было в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - Ворскла 0:1

Гол: Оливье Тилль 36

Нереализованный пенальти: Вячеслав Чурко 29

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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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