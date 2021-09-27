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Ничейный результат без видимых затрат. Черноморец - Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Ничейный результат без видимых затрат. Черноморец - Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

Расписание 9-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором Черноморец принимал Ингулец.

Игра получилась не чтобы очень захватывающая, но со своими изюминками и моментами, и в итоге, закончилась со счётом 1:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Черноморец - Ингулец 1:1

Голы: Евгений Смирный 39 - Младен Бартулович 87 (пен.)

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В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.09.2021 в 23:43
вина Мороза намудрил заменой--взять и убрать Кадири и тут же гол
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