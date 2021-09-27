Ничейный результат без видимых затрат. Черноморец - Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча

Расписание 9-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором Черноморец принимал Ингулец.

Игра получилась не чтобы очень захватывающая, но со своими изюминками и моментами, и в итоге, закончилась со счётом 1:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Черноморец - Ингулец 1:1

Голы: Евгений Смирный 39 - Младен Бартулович 87 (пен.)