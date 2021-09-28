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Юношеская Лига УЕФА. Шахтер - Интер 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Юношеская Лига УЕФА. Шахтер - Интер 0:1. Видео гола и обзор матча

twitter.com/Inter

Новина українською

"Шахтёр" потерпел дебютное поражение в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. "Горняки" на стадионе имени Банникова в Киеве уступили миланскому "Интеру" 0:1.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 2-й тур

"Шахтёр" (Донецк) - "Интер" (Милан) 0:1

Гол: Касадеи 31

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.09.2021 в 19:29
а сколько получит оснавная команда ШД
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