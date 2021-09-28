Юношеская Лига УЕФА. Шахтер - Интер 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
twitter.com/Inter
"Шахтёр" потерпел дебютное поражение в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. "Горняки" на стадионе имени Банникова в Киеве уступили миланскому "Интеру" 0:1.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Юношеская лига УЕФА. Группа D. 2-й тур
Гол: Касадеи 31
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.09.2021 в 19:29
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