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Итальянский гамбит. Шахтер - Интер 0:0. Видеообзор матча

Украинские
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(2 голосов)

Видеообзор поединка

Итальянский гамбит. Шахтер - Интер 0:0. Видеообзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер в Киеве на Олимпийском сыграл матч 2-го тура Лиги чемпионов против Интера.

Поединок хоть и закончился нулевой ничьей, но смотрелся неплохо.

Интер создал больше острых моментов, но и Шахтер имел свои хорошие подходы.

Пару-тройку раз спас Пятов, вступал в игру и Ханданович, но в итоге команды согласились на ничью.

О том, как развивались события, смотрите в нашем видеообзоре.

Шахтер - Интер 0:0

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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