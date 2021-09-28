Итальянский гамбит. Шахтер - Интер 0:0. Видеообзор матча

Донецкий Шахтер в Киеве на Олимпийском сыграл матч 2-го тура Лиги чемпионов против Интера.

Поединок хоть и закончился нулевой ничьей, но смотрелся неплохо.

Интер создал больше острых моментов, но и Шахтер имел свои хорошие подходы.

Пару-тройку раз спас Пятов, вступал в игру и Ханданович, но в итоге команды согласились на ничью.

О том, как развивались события, смотрите в нашем видеообзоре.