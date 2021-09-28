Борозды не портит. Все сейвы Пятова в матче с Интером - ВИДЕО

Донецкий Шахтер в Киеве на Олимпийском сыграл матч 2-го тура Лиги чемпионов против Интера (0:0).

Несмотря на все усилия итальянской команды, голкипер горняков Андрей Пятов, который вышел в стартовом составе, оставил свои ворота в неприкосновенности.

Андрей действительно тянул и может по праву называться игроком матча.

Интересно, что Пятов в данном поединке прервал свою 27-матчевую серию с пропущенными голами в Лиге чемпионов.

Ну а все сейвы капитана горняков смотрите в нашей видеонарезке.