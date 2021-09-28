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Борозды не портит. Все сейвы Пятова в матче с Интером - ВИДЕО

Украинские
Обновлено
(3 голосов)

Есть еще порох

Борозды не портит. Все сейвы Пятова в матче с Интером - ВИДЕО

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Донецкий Шахтер в Киеве на Олимпийском сыграл матч 2-го тура Лиги чемпионов против Интера (0:0).

Несмотря на все усилия итальянской команды, голкипер горняков Андрей Пятов, который вышел в стартовом составе, оставил свои ворота в неприкосновенности.

Андрей действительно тянул и может по праву называться игроком матча.

Интересно, что Пятов в данном поединке прервал свою 27-матчевую серию с пропущенными голами в Лиге чемпионов.

Ну а все сейвы капитана горняков смотрите в нашей видеонарезке.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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magnum power (БОМЖ)
28.09.2021 в 23:06
всё смешалось: конь и порох.
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