Борозды не портит. Все сейвы Пятова в матче с Интером - ВИДЕО
Есть еще порох
Александр Приходько - UA-Футбол
Донецкий
Несмотря на все усилия итальянской команды, голкипер горняков Андрей Пятов, который вышел в стартовом составе, оставил свои ворота в неприкосновенности.
Андрей действительно тянул и может по праву называться игроком матча.
Интересно, что Пятов в данном поединке
Ну а все сейвы капитана горняков смотрите в нашей видеонарезке.
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28.09.2021 в 23:06
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