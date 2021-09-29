Бавария – Динамо 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Динамо в Мюнхене играет свой матч 2-го утра группового раунда против Баварии.

Начали киевляне не лучшим образом – уже на 12-й минуте Сидорчук привез пенальти за игру рукой, ну а Левандовски четко реализовал 11-метровый удар. Ну а еще до перерыва, после разрезного паса, Роберт вывалился на ворота и оформил дубль.

Бавария – Динамо 4:0

Голы: Левандовски (12, пен. 27), Гнабри (68), Сане (74)

Гол Левандовски:

Второй гол Левандовски:

Гол Гнабри:

Гол Сане: