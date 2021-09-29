Бавария – Динамо 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
twitter.com/FCBayern
Динамо в Мюнхене играет свой матч 2-го утра группового раунда против Баварии.
Начали киевляне не лучшим образом – уже на 12-й минуте Сидорчук привез пенальти за игру рукой, ну а Левандовски четко реализовал 11-метровый удар. Ну а еще до перерыва, после разрезного паса, Роберт вывалился на ворота и оформил дубль.
Бавария – Динамо 4:0
Голы: Левандовски (12, пен. 27), Гнабри (68), Сане (74)
Гол Левандовски:
Второй гол Левандовски:
Гол Гнабри:
Гол Сане:
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