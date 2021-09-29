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Бавария – Динамо 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Бавария – Динамо 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

twitter.com/FCBayern

Новина українською

Динамо в Мюнхене играет свой матч 2-го утра группового раунда против Баварии.

Начали киевляне не лучшим образом – уже на 12-й минуте Сидорчук привез пенальти за игру рукой, ну а Левандовски четко реализовал 11-метровый удар. Ну а еще до перерыва, после разрезного паса, Роберт вывалился на ворота и оформил дубль.

Бавария – Динамо 4:0

Голы: Левандовски (12, пен. 27), Гнабри (68), Сане (74)

Гол Левандовски:

Второй гол Левандовски:

Гол Гнабри:

Гол Сане:

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (18)
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SugTolyan (Луганск)
29.09.2021 в 23:38
Не долго музыка играла не долго цыган фраерил )) дЫнамо от шахты 3 занюхала , теперь Бавария разрывает пердаки Динамо ))))))
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+1
0
Саня Лиман (Днепр)
29.09.2021 в 23:37
Это результат нашей продажной недолиги.Купленые судьишки и прочее.
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+1
0
Only DK (Kyiv)
29.09.2021 в 23:37
Я до матча говорил, что будет 5:0.. Еще один и сбудется
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0
0
Bandura (Klagenfurt)
29.09.2021 в 23:33
позорники хрєнові…а бенфіка тим часом барсу натягує
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+2
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
29.09.2021 в 23:32
Вышли играть в обосраных шортах
Ответить
+1
0
Spivakj (Кривой Рог)
29.09.2021 в 23:28
А педраков смотрит)? Как же стрёмно за сборную !
Ответить
+1
-1
Fontango (Kharkov)
29.09.2021 в 23:03
Динамо в Лиге Чемпионов, только ради премиальных...А не ради игры!!! Напомните , в каком году оно хоть что то показывало в этом турнире?
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+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
29.09.2021 в 22:55
не забудьте это играют чемпионы Украины--стыдно позор куда вы лезите -играйте в колхозном УПЛ на больше вы не способны как и другие наши команды ШД-Ворскла-Колос-Заря
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+2
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
29.09.2021 в 23:02
ЧО треба було когось іншого посилати Баварія наразі одна з кращих команд з Європи... То раніш Одеса могла вихвалятися Буряком, Белановим... а наразі ДЕ одеські зірки футболу?
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 22:52
Вот скотина судья !! В УПЛ такие в ворота ДК не ставят !!! Беспредел !!!!
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+2
-1
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
29.09.2021 в 23:34
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0
0
Only DK (Kyiv)
29.09.2021 в 23:38
Ага, в ворота Шерифа тоже не ставил, вот кроты и глотнули
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0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 22:52
Рожа у Тренера сосиски гомика конченого
Ответить
0
0
aleks68
29.09.2021 в 22:55
а у обиженного цыгапа?
Ответить
0
-1
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 22:49
Судья кончита,левый пеналь!!! Сидора толкал гомик сосисочный!!!
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0
-4
aleks68
29.09.2021 в 22:56
конченный гомик здесь ты. ........дырявое чмо
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0
-3
lightning (Одесса)
29.09.2021 в 22:39
Ну здесь всё понятно.
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.09.2021 в 22:43
Ну это было понятно и после жеребьевки
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+2
0


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