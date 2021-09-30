Сохраняя традиции. Заря – Рома 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
AS Roma
Заря в Запорожье играла матч 2-го тура лиги конференций против Ромы.
Начали луганчане не лучшим образом - Эль-Шаарави уже на 7-й минуте избежал офсайда (задержались крайние защитники) и выскочив один на один, спокойно обыграл Мацапуру.
В целом, игра проходила под диктовку гостей, которые спокойно вели ее к победе. Счет 1:0 сохранялся до середины второго тайма, когда римляне за три минуты забили еще два. Хотя бы на гол престижа Заря так и не наиграла.
Заря – Рома 0:3
Голы: Эль-Шаарави (7), Смоллинг (66), Абрахам (68)
Обзор матча:
Гол Эль-Шаарави:
Гол Смоллинга:
Гол Абрахама:
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Комментарии (16)
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Саня Лиман (Днепр)
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prostors (Вольногорск)
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Fens 2012 (Борислав)
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George_D (Харьков)
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