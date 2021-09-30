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Сохраняя традиции. Заря – Рома 0:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Сохраняя традиции. Заря – Рома 0:3. Видео голов и обзор матча

AS Roma

Новина українською

Заря в Запорожье играла матч 2-го тура лиги конференций против Ромы.

Начали луганчане не лучшим образом - Эль-Шаарави уже на 7-й минуте избежал офсайда (задержались крайние защитники) и выскочив один на один, спокойно обыграл Мацапуру.

В целом, игра проходила под диктовку гостей, которые спокойно вели ее к победе. Счет 1:0 сохранялся до середины второго тайма, когда римляне за три минуты забили еще два. Хотя бы на гол престижа Заря так и не наиграла.

Заря – Рома 0:3

Голы: Эль-Шаарави (7), Смоллинг (66), Абрахам (68)

Обзор матча:

Гол Эль-Шаарави:

Гол Смоллинга:

Гол Абрахама:

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Комментарии (16)
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Acsakal (Kharkov)
30.09.2021 в 22:30
0:3. 0:3. Усім завжди 0:3... Стабільність - ознака класу, хоча в даному випадку - зовсім не того, про який мріють... В останньому Татотаке Вернідуб поділився секретом успіху Шерифа. У нього все логічно. А в нинішньої Зорі немає ані секретов, ані майстерності гравців, ані тренерської думки. Все сіро і безнадійно.
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0
0
Саня Лиман (Днепр)
30.09.2021 в 21:38
Скрипник сдулся. Овусу надо было выпускать вместо Громова никакого и сразу двух иранцев ставить. Сыкло всегда проигрывает.
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0
0
Thiirane2 (Днепр)
30.09.2021 в 21:32
В еврокубках наши клубы показывают реальный уровень УПЛ. Можно конечно "попасть в струю" и стать калифом на час, как например Шериф, но сути это не меняет. Середина второго десятка в Европе.
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+2
-1
prostors (Вольногорск)
30.09.2021 в 21:25
Ну и . Никогда не было и вот опять.
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0
0
Fens 2012 (Борислав)
30.09.2021 в 21:20
Провал в трансферной политике. Нет квалифицированных защитников, нет опорника, поэтому и такие результаты. Тренер выжимает из этого состава все что может. Нет нормальных игроков, нет результата.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.09.2021 в 21:14
Да, дело не в Вернидубе...
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0
0
George_D (Харьков)
30.09.2021 в 21:44
Пример Шерифа показывает, что может не только в нем, но в нем безусловно тоже!!!
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+1
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
30.09.2021 в 21:14
Мне одному кажется, что тупое рагулье, комментирующее этот матч аж всирается за рому.
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0
-5
Thiirane2 (Днепр)
30.09.2021 в 21:23
Рагулье это кто? Прикацапленные ватники?
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+3
-2
s@lomon (Крам&Тор$к)
30.09.2021 в 21:42
Рагулье это те, кто коверкает украинский язык закарпульским акцентом.
0
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
30.09.2021 в 21:14
Фрицу домой пора ехать, такой безвольной команды и не вспомнишь сразу, разве что метадон.
Ответить
+2
-1
KpaMapb (Краматорск)
30.09.2021 в 21:12
это какой-то позор
Ответить
+4
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
30.09.2021 в 21:53
Второй день подряд(.
Ответить
+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 20:36
Заря гоните Скрипку пока есть свободный Григорчук
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
30.09.2021 в 21:15
Reserved
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0
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
30.09.2021 в 21:23
Не надо было Вернидуба отпускать. При нем они играли. Ну кто есть кто показывает Шериф))).
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+2
-1


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