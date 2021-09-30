Сохраняя традиции. Заря – Рома 0:3. Видео голов и обзор матча

Заря в Запорожье играла матч 2-го тура лиги конференций против Ромы.

Начали луганчане не лучшим образом - Эль-Шаарави уже на 7-й минуте избежал офсайда (задержались крайние защитники) и выскочив один на один, спокойно обыграл Мацапуру.

В целом, игра проходила под диктовку гостей, которые спокойно вели ее к победе. Счет 1:0 сохранялся до середины второго тайма, когда римляне за три минуты забили еще два. Хотя бы на гол престижа Заря так и не наиграла.

Заря – Рома 0:3

Голы: Эль-Шаарави (7), Смоллинг (66), Абрахам (68)

Обзор матча:

Гол Эль-Шаарави:

Гол Смоллинга:

Гол Абрахама: