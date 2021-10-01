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Пора, брат, пора. Мариуполь - Рух 0:2 Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Пора, брат, пора. Мариуполь - Рух 0:2 Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

10-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Мариуполь принимал Рух.

В первом тайме обе команды выглядели довольно бодро, вот только свои моменты реализовали гости.

После перерыва Рух выжидал, а вот Мариуполь так ничего атаке скреативить не смог.

0:2 – и все самое интересное смотрите в нашем видеообзоре.

Мариуполь - Рух 0:2

Голы: Таллес Бренер 25, Юрий Климчук 37

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов)
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