Пора, брат, пора. Мариуполь - Рух 0:2 Видео голов и обзор матча

10-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Мариуполь принимал Рух.

В первом тайме обе команды выглядели довольно бодро, вот только свои моменты реализовали гости.

После перерыва Рух выжидал, а вот Мариуполь так ничего атаке скреативить не смог.

0:2 – и все самое интересное смотрите в нашем видеообзоре.

Мариуполь - Рух 0:2

Голы: Таллес Бренер 25, Юрий Климчук 37