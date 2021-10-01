Пора, брат, пора. Мариуполь - Рух 0:2 Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
10-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Мариуполь принимал Рух.
В первом тайме обе команды выглядели довольно бодро, вот только свои моменты реализовали гости.
После перерыва Рух выжидал, а вот Мариуполь так ничего атаке скреативить не смог.
0:2 – и все самое интересное смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Таллес Бренер 25, Юрий Климчук 37
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