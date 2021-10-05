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  4. Хитрая схема. Альянс забил уже второй курьезный гол из-за неровностей газона в Сумах - ВИДЕО
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Хитрая схема. Альянс забил уже второй курьезный гол из-за неровностей газона в Сумах - ВИДЕО

Украинские
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А так можно было?

Хитрая схема. Альянс забил уже второй курьезный гол из-за неровностей газона в Сумах - ВИДЕО

ФК Альянс

Новина українською

Довольно курьезный гол был забит в матче 11-го тура Первой лиги между "Альянсом" и "Агробизнесом" (3:2).

После удара Николая Агапова мяч курьезно ударился о кочку и дезориентировал вратаря соперника

Интересно, что аналогичный гол был забит год назад на этом же стадионе, в игре между "Альянсом" и "Николаевом" (1:0).

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Альянс (Липовая Долина)
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