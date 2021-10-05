Хитрая схема. Альянс забил уже второй курьезный гол из-за неровностей газона в Сумах - ВИДЕО
А так можно было?
ФК Альянс
Довольно курьезный гол был забит в матче 11-го тура Первой лиги
После удара Николая Агапова мяч курьезно ударился о кочку и дезориентировал вратаря соперника
Интересно, что аналогичный гол был забит год назад на этом же стадионе, в игре между "Альянсом" и "Николаевом" (1:0).
Чи бачили ви колись такі голи? / Have you ever seen such goals? ???????????? pic.twitter.com/OsJL5dPFRc— ФК АЛЬЯНС / FC ALLIANCE (@fcallianceld) October 4, 2021
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