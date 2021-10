Хитрая схема. Альянс забил уже второй курьезный гол из-за неровностей газона в Сумах - ВИДЕО

Довольно курьезный гол был забит в матче 11-го тура Первой лиги между "Альянсом" и "Агробизнесом" (3:2) .

После удара Николая Агапова мяч курьезно ударился о кочку и дезориентировал вратаря соперника

Интересно, что аналогичный гол был забит год назад на этом же стадионе, в игре между "Альянсом" и "Николаевом" (1:0).

Чи бачили ви колись такі голи? / Have you ever seen such goals? ???????????? pic.twitter.com/OsJL5dPFRc