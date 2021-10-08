Положил так положил. Шикарный гол Диопа в ворота украинской молодёжки - ВИДЕО

Молодежная сборная Украины проводит выездной отборочный матч Евро-0223 против Франции.

К середине второго тайма украинцы с удалением в составе горят со счетом 0:4, при этом самый красивый гол пока что забил Софьян Диоп.

Вингер Монако положил красавца, сняв паутинку, тут не только Нещерет был бы бессилен.