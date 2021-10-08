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Положил так положил. Шикарный гол Диопа в ворота украинской молодёжки - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Пока что горим 0:4

Положил так положил. Шикарный гол Диопа в ворота украинской молодёжки - ВИДЕО

Новина українською

Молодежная сборная Украины проводит выездной отборочный матч Евро-0223 против Франции.

К середине второго тайма украинцы с удалением в составе горят со счетом 0:4, при этом самый красивый гол пока что забил Софьян Диоп.

Вингер Монако положил красавца, сняв паутинку, тут не только Нещерет был бы бессилен.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21
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