Положил так положил. Шикарный гол Диопа в ворота украинской молодёжки - ВИДЕО
Пока что горим 0:4
К середине второго тайма украинцы с удалением в составе горят со счетом 0:4, при этом самый красивый гол пока что забил Софьян Диоп.
Вингер Монако положил красавца, сняв паутинку, тут не только Нещерет был бы бессилен.
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