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Украина - Босния 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(5 голосов)

Видеообзор поединка

Украина - Босния 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

УЕФА

Новина українською

Сборная Украины во Львове в рамках отбора ЧМ-2022 принимала Боснию и Герцеговину.

Команда Петракова открыла счет уже на 15-й минуте после вертикальной атаки и паса с фланга Цыганкова с завершением Ярмоленко.

После перерыва боснийцы постепенно стали захватывать инициативу, все чаще стали заставлять нервничать оборону и Пятова, ив итоге отыгрались на 77-й минуте.

Украина – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко (15) - Ахмедходжич (77)

Гол Ярмоленко:

Обзор первого тайма:

Гол Ахмедходжича:

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (19)
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Pokeruga (Кропивницкий)
12.10.2021 в 23:48
В концовке усиление за усилением на наших заменах!!!! Уже 2021 а Петраков все думает, что он до сих пор на ЕвроU19 в Польше играет!!!
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0
0
Only DK (Kyiv)
12.10.2021 в 23:42
Матвиенко гуляет, ляпов смотрит как босниец забивает... шляхтеровское днище. Еще и сикан вместо Яремчука...
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0
0
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
12.10.2021 в 23:42
Мля, Псц...... Сколько можно????? Желания у команды ноль......
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0
0
Демьян (Днепр)
12.10.2021 в 23:40
Это не замены,это шлак. Сикан и в упл не играет. Нахер Довбика мариновать. Нет слов
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+6
0
10 (Феодосия)
12.10.2021 в 23:42
В этом матче биться надо было, а он ребёнка выпустил на поле, ещё и второго опорника. Кто мяч держать будет??
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+1
0
vlotko (Броди)
12.10.2021 в 23:27
Тут щоб не порушити львівську традицію, Болгарин казав: ми порушимо їх традицію. Наші дуже надіялися на те, що казахи і їх поле вимотають боснійців. Чому не випускають Довбика?
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+3
0
LEVgcUqs (Чернігів)
12.10.2021 в 23:25
Всі заміни, це вже агонія, особливо Сікан і Булеца. Хоч би Довбика випустив замість Сікана, ні любимчики........
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+8
-1
LunarPrismew (Харьков)
12.10.2021 в 23:43
Видимо тоже чем-то не угодил Довбик. У Петракова все козлы
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
12.10.2021 в 23:24
После 65 минуты команда стала, горючее закончилось, концентрация около нуля, в атаке уже сил не хватает даже пас отдать.
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+3
0
10 (Феодосия)
12.10.2021 в 23:40
Согласен. Это футбол Петракова бей-беги. Загнал футболистов за 60 минут - Яремчук пас отдать на 10 метров не может в темп! Надо писать петицию про отставку Петракова. Плана на игру нет. Весь матч играть в пять защитников - зашквар
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0
0
Golfik25 (Киев)
12.10.2021 в 23:23
Босния в разы сильнее Украины. В конце 1 тайма давила и имела моменты, и весь 2 тайм давит, атакует, имеет моменты и забивает. Победа над Финами случайна.
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+4
-2
Only DK (Kyiv)
12.10.2021 в 23:21
А в атаке вместо Яремчука очередная шлюхтеровская пародия футболиста
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+5
-1
vlotko (Броди)
12.10.2021 в 23:21
Матвієнко що ? Чому не атакує , маємо гол.
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+3
0
Spivakj (Кривой Рог)
12.10.2021 в 23:21
А физрук уже в два опорника играет)
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+1
-1
Only DK (Kyiv)
12.10.2021 в 23:19
Стандартно. Динамовцы тащат, шлюхтеровский матвиенко с ляповым стоят и смотрят, как забивают гол
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0
-3
vlotko (Броди)
12.10.2021 в 23:02
А що буде в Боснії, якщо у Львові боснійці почуваються як у дома?
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+2
0
Камонплей
12.10.2021 в 22:36
Знов реалізація лайна. Три чудові моменти, а забили лише раз. (перший тайм)
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+1
-1
tartar (Львів)
12.10.2021 в 22:44
Було ТРИ моменти - клас! І забили!
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
12.10.2021 в 22:25
Снова правой забил
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+1
0


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