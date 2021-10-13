Украина - Босния 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
УЕФА
Команда Петракова открыла счет уже на 15-й минуте после вертикальной атаки и паса с фланга Цыганкова с завершением Ярмоленко.
После перерыва боснийцы постепенно стали захватывать инициативу, все чаще стали заставлять нервничать оборону и Пятова, ив итоге отыгрались на 77-й минуте.
Украина – Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Ярмоленко (15) - Ахмедходжич (77)
Обзор матча:
Гол Ярмоленко:
Гол Ахмедходжича:
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Комментарии (22)
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