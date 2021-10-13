Украина - Босния 1:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины во Львове в рамках отбора ЧМ-2022 принимала Боснию и Герцеговину.

Команда Петракова открыла счет уже на 15-й минуте после вертикальной атаки и паса с фланга Цыганкова с завершением Ярмоленко.

После перерыва боснийцы постепенно стали захватывать инициативу, все чаще стали заставлять нервничать оборону и Пятова, ив итоге отыгрались на 77-й минуте.

Украина – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко (15) - Ахмедходжич (77)

Обзор матча:

Гол Ярмоленко:

Гол Ахмедходжича: