ПСЖ - Жилстрой-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской ЛЧ
Прямая трансляция матча
Фото: Boštjan Rous
Сегодня харьковский Жилстрой-1 в матче 2-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов в Париже сыграет с ПСЖ.
Поединок начнется в 19:45. Видеотрансляция данного матча доступна чуть ниже.
Напомним, что в первом туре в Харькове украинки проиграли Реалу 0:1.
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