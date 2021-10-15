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Тренировка перед Реалом. Шахтер - Заря 6:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Тренировка перед Реалом. Шахтер - Заря 6:1. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

11 тур УПЛ открывался центральным матчем, в котором "Шахтер" принимал "Зарю".

Впрочем, борьбы в матче не получилось – "горняки" вынесли луганчан со счетом 6:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Шахтер - Заря 6:1

Голы: Фернандо дос Сантос Педро 11, Педриньо 28, Фернандо дос Сантос Педро 36, Тете 71, Даниил Сикан 80, Тете 90+2 - Александр Гладкий 63

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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KorsarK (Київ)
15.10.2021 в 20:37
В кротів одна чорнота на полі,добре що хоть діє квота на легіонерів.
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+1
0
tagopad
15.10.2021 в 20:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Yurget (Чернигов)
15.10.2021 в 19:58
Дайте уже Мудрику забить)))
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+1
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
15.10.2021 в 19:57
Шахтёр с победой и достойной игрой.
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+2
0


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