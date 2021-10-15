Тренировка перед Реалом. Шахтер - Заря 6:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
11 тур УПЛ открывался центральным матчем, в котором "Шахтер" принимал "Зарю".
Впрочем, борьбы в матче не получилось – "горняки" вынесли луганчан со счетом 6:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Фернандо дос Сантос Педро 11, Педриньо 28, Фернандо дос Сантос Педро 36, Тете 71, Даниил Сикан 80, Тете 90+2 - Александр Гладкий 63
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Комментарии (4)
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KorsarK (Київ)
15.10.2021 в 20:37
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tagopad
15.10.2021 в 20:20
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Yurget (Чернигов)
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tolina-ystas (Краматорск)
15.10.2021 в 19:57
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