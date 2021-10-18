Хватило одной пробоины. Черноморец - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча

В заключительном матче 11-го тура УПЛ Черноморец в Одессе принимал Верес.

Гости забили в начале матча, однако играя 70 минут в меньшинстве, отстояли победу, при этом Черноморец еще и пенальти не забил.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Черноморец - Верес 0:1

Гол: Евгений Пасич 17

Удаление: Валерий Кучеров 20

Нереализованный пенальти: Илья Путря 60