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Хватило одной пробоины. Черноморец - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Хватило одной пробоины. Черноморец - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча

instagram.com/veres.club

Новина українською

В заключительном матче 11-го тура УПЛ Черноморец в Одессе принимал Верес.

Гости забили в начале матча, однако играя 70 минут в меньшинстве, отстояли победу, при этом Черноморец еще и пенальти не забил.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Черноморец - Верес 0:1

Гол: Евгений Пасич 17

Удаление: Валерий Кучеров 20

Нереализованный пенальти: Илья Путря 60

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
18.10.2021 в 23:40
Мне лично этих ребят из Динамо 2 ..,представляющих ЧО по чел. жаль ..т.к. стараются и борятся ,но реализация хромает..Но на ничью они точно наиграли.. пенальти долэнв были реализовать..Явный не фарт..
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Кююмалайнен (Київ)
18.10.2021 в 23:11
Сла-ба-ки! Нет, не так... Чер-вя-ки!
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