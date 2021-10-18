Хватило одной пробоины. Черноморец - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
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В заключительном матче 11-го тура УПЛ Черноморец в Одессе принимал Верес.
Гости забили в начале матча, однако играя 70 минут в меньшинстве, отстояли победу, при этом Черноморец еще и пенальти не забил.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Евгений Пасич 17
Удаление: Валерий Кучеров 20
Нереализованный пенальти: Илья Путря 60
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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
18.10.2021 в 23:40
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Кююмалайнен (Київ)
18.10.2021 в 23:11
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