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Шахтер – Реал 0:5. Видео голов и обзор матча

Украинские
(5 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Реал 0:5. Видео голов и обзор матча

Real Madrid C.F.

Новина українською

Донецкий Шахтер в Киеве сыграл матч 3-го тура Лиги чемпионов против Реала.

Первый тайм, несмотря на преимущество Реала, долгое время был ничейным, пока на 37-й минуте Кривцов курьезным образом не срезал мяч в собственные ворота.

После перерыва Реал продолжал доминировать, ну а Шахтер откровенно рассыпался в обороне - 0:5 - самое крупное поражение Де Дзерби у руля команды.

Шахтер – Реал 0:5

Гол: Кривцов (37, аг.), Винисиус (51, 57), Родриго Гояс (65), Бензема (90+1)

Обзор матча:

Автогол Кривцова:

Гол Винисиуса:

Второй гол Винисиуса:

Гол Родриго:

Гол Бензема:

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (27)
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tayler (Днепр)
20.10.2021 в 00:35
Не Гвардиолы сегодня день))))
Ответить
0
0
Архат (Киев)
20.10.2021 в 00:33
Это можно смотреть бесконечно
Ответить
0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
20.10.2021 в 00:18
Ответить
0
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
19.10.2021 в 23:54
Кращий клуб східної Європи...
Ответить
+1
0
Bandura (Klagenfurt)
19.10.2021 в 23:43
а як перед матчем розказували…як язиками вигравали…а прийшлося до діла і все як завжди.і де доречі ті які кричать щоїм українців в складі мало-Кривцов сьогодні доказав що їх апріорі краще б взагалі крім Трубіна не було…завтра черга вигравал з Динамо,які теж вже пару днів як включили «пабєділовський» режим на камери…а інтер тим часом показує як потрібно обігравати колгоспні команди
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+4
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
20.10.2021 в 00:26
Якщо Трубін не побіг з воріт... невідомо куди то автоголу Кривцова НЕ БУЛО! Ну не встигав Толян до м'яча! А ворота порожні залишив. Чи хтось вважає, Сергій пробив без варіантів?
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
19.10.2021 в 23:42
Та пофіг, головне суперкубок виграли...
Ответить
+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.10.2021 в 23:41
Даже издеваться не хочется…
Ответить
+4
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
19.10.2021 в 23:41
очень слабый тренер.
Ответить
+5
0
kalan-86 (Анкара)
19.10.2021 в 23:45
100%
Ответить
+2
0
Іван С (Луцьк)
19.10.2021 в 23:41
В тих матчах, в яких грав Степаненко був результат, навіть в ЛЧ в грі проти Інтера. Таке враження, що Де Дзербі хоче пройбти матч, ще й розгромом, тому не випускає досвідченого на міжнародному рівня стовпа півзахисту.
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+3
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
19.10.2021 в 23:45
Да, пожалуй это один из 4х украинцев в ШД, которого стоит выпускать на поле(вратари и Матвиенко еще). Майкон очень медленный в созидании и слабый в отборе. Но Де Дзерби модный тренер - ему виднее. Каштру был не модный, по стилю одежды ШД не подходил.
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+2
0
vlotko (Броди)
19.10.2021 в 23:35
Кривцов " герой " дня.
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0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
19.10.2021 в 23:35
У кого-то еще есть вопросы почему так много украинцев в команде? В общем-то у ШД шансы были сыграть нормально, если они не пропустят первыми. До гола у Реала были только удары из-за штрафной, но они наверное так и планировали, знали что ШД рано или поздно сам себе привезет. А еще, смотря на 2й, 3й и 4й год я представляю Вернидуба у телевизора с довольной ухмылкой на лице)))
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0
-3
vlotko (Броди)
19.10.2021 в 23:38
Сумніваюся, що у Вернидуба посмішка на лиці в матчі у Мілані.
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+1
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
19.10.2021 в 23:41
Я бы на его месте больше бы на матчи и не ездил). Все уже решено. Это рраз. А если без него будут проигрывать - будет рассказывать " вот когда я был, мы выигрывали и у Реала и у ШД". Это два))
0
0
мы за динамо (киев)
19.10.2021 в 23:32
астанавітєсь!!!
Ответить
+2
0
avatar
Цап-царап (Харків)
20.10.2021 в 00:18
Да, не Заря...
Ответить
0
0
VAO (Луганск)
19.10.2021 в 23:32
В общем до свидания Шахтер, смотрим завтра на Динамо)
Ответить
+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
19.10.2021 в 23:30
после второго гола не смотрю. думаю до 0--6 дотянут. смогут.
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0
0
Only DK (Kyiv)
19.10.2021 в 23:31
Желательно 7-8
Ответить
0
0
zetzet1040 (Ужгород)
19.10.2021 в 23:30
Згвалтували(((
Ответить
+2
0
Only DK (Kyiv)
19.10.2021 в 23:29
Ахахаха, набрали обезьян на 50 лямов, итальянского дрессировщика, а как были помойкой, так и остались
Ответить
+4
0
Не дармоед (Запорожье)
19.10.2021 в 23:27
Ещё завтра и послезавтра по 0:5 и все будет в полном порядке)
Ответить
+1
-1
Не дармоед (Запорожье)
19.10.2021 в 23:25
Оле ,оле ,олеее, Шахтер Аргентина 0:5)
Ответить
0
0
vadimrybcinskij (житомир)
19.10.2021 в 23:22
ето позор !!! Нет у нас футбола!!!
Ответить
+5
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
19.10.2021 в 23:45
Якби ж тільки футболу...
Ответить
+3
0


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