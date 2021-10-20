Шахтер – Реал 0:5. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Real Madrid C.F.
Донецкий Шахтер в Киеве сыграл матч 3-го тура
Первый тайм, несмотря на преимущество Реала, долгое время был ничейным, пока на 37-й минуте Кривцов курьезным образом не срезал мяч в собственные ворота.
После перерыва Реал продолжал доминировать, ну а Шахтер откровенно рассыпался в обороне - 0:5 - самое крупное поражение Де Дзерби у руля команды.
Шахтер – Реал 0:5
Гол: Кривцов (37, аг.), Винисиус (51, 57), Родриго Гояс (65), Бензема (90+1)
Обзор матча:
Автогол Кривцова:
Гол Винисиуса:
Второй гол Винисиуса:
Гол Родриго:
Гол Бензема:
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