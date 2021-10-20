Шахтер – Реал 0:5. Видео голов и обзор матча

Донецкий Шахтер в Киеве сыграл матч 3-го тура Лиги чемпионов против Реала.

Первый тайм, несмотря на преимущество Реала, долгое время был ничейным, пока на 37-й минуте Кривцов курьезным образом не срезал мяч в собственные ворота.

После перерыва Реал продолжал доминировать, ну а Шахтер откровенно рассыпался в обороне - 0:5 - самое крупное поражение Де Дзерби у руля команды.

Шахтер – Реал 0:5

Гол: Кривцов (37, аг.), Винисиус (51, 57), Родриго Гояс (65), Бензема (90+1)

Обзор матча:

Автогол Кривцова:

Гол Винисиуса:

Второй гол Винисиуса:

Гол Родриго:

Гол Бензема: