Не хватило только голов. Барселона U-19 - Динамо U-19 0:0. Видеообзор поединка

Молодежь киевского Динамо U-19 на выезде сыграла матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА против Барселоны.

Игра, несмотря на фаворитизм хозяев, была равной, и забивать могли обе команды. Моменты были и у тех и у других, вот только с реализацией не сложилось.