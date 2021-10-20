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Не хватило только голов. Барселона U-19 - Динамо U-19 0:0. Видеообзор поединка

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Не хватило только голов. Барселона U-19 - Динамо U-19 0:0. Видеообзор поединка

fcdynamo.com

Новина українською

Молодежь киевского Динамо U-19 на выезде сыграла матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА против Барселоны.

Игра, несмотря на фаворитизм хозяев, была равной, и забивать могли обе команды. Моменты были и у тех и у других, вот только с реализацией не сложилось.

Барселона U-19 - Динамо U-19 0:0

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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