Не хватило только голов. Барселона U-19 - Динамо U-19 0:0. Видеообзор поединка
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Молодежь киевского Динамо U-19 на выезде сыграла матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА против Барселоны.
Игра, несмотря на фаворитизм хозяев, была равной, и забивать могли обе команды. Моменты были и у тех и у других, вот только с реализацией не сложилось.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- 5 случаев в боксе, когда Давид бил Голиафа. ВИДЕО
- Не рисунок стиля, а мазня. Шахтер был разгромлен Реалом, потому что не проявил тактическую гибкость
- Симеоне не пожал руку Клоппу после матча ЛЧ – Юрген высказался об эпизоде, Диего объяснил решение
- Хватило одной пробоины. Черноморец - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Новости по теме
- 09:50 Прогнозы на футбол Барселона - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.10.2021
- 00:51 Прогнозы на футбол Бенфика - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.10.2021
- 21:33 Зарубежные Буяльский: В прошлом сезоне на Камп Ноу не дали пенальти в нашу пользу и не засчитали чистый гол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...