Барселона - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
FC Barcelona
Киевское Динамо провело выездной матч 3-го тура Лиги чемпионов против Барселоны.
Каталонцы начали поддавливать с самого начала матча и все-таки забил под занавес тайма - вторым темпом на острие оказался Жерар Пике.
После перерыва суть игры не поменялась – Барселона больше атаковала, но больше не забила, а у Динамо впереди фактически ничего не было.
Гол: Пике (36)
Обзор матча:
Гол Пике:
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Комментарии (6)
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мы за динамо (киев)
20.10.2021 в 22:38
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Maxam (Чернівці)
20.10.2021 в 22:53
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Просто Квашин (Харьков)
20.10.2021 в 21:17
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-2
ProstoFAN (Донецк)
20.10.2021 в 21:27
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Morphyk7 (Черновцы)
20.10.2021 в 21:27
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+1
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Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 22:16
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