Барселона - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча

Киевское Динамо провело выездной матч 3-го тура Лиги чемпионов против Барселоны.

Каталонцы начали поддавливать с самого начала матча и все-таки забил под занавес тайма - вторым темпом на острие оказался Жерар Пике.

После перерыва суть игры не поменялась – Барселона больше атаковала, но больше не забила, а у Динамо впереди фактически ничего не было.

Барселона – Динамо 1:0

Гол: Пике (36)

Обзор матча:

Гол Пике: