Гол Винисиуса Шахтеру признан лучшим голом 3-го тура в Лиге чемпионов
Обыграл полкоманды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
УЕФА определил лучший гол недели по итогам третьего тура Лиги чемпионов.
Его автором стал вингер "
Кроме него на награду претендовали Паулиньо из "Спортинга" (гол "Бешикташу"), Эдин Джеко ("Интер") в ворота "Шерифа" и Наби Кейт из "Ливерпуля" в ворота мадридского "Атлетико".
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