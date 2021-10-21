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Гол Винисиуса Шахтеру признан лучшим голом 3-го тура в Лиге чемпионов

Украинские
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Обыграл полкоманды

Гол Винисиуса Шахтеру признан лучшим голом 3-го тура в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА определил лучший гол недели по итогам третьего тура Лиги чемпионов.

Его автором стал вингер "Реала" Винисиус Жуниор, забивший "Шахтеру" (5:0).

Кроме него на награду претендовали Паулиньо из "Спортинга" (гол "Бешикташу"), Эдин Джеко ("Интер") в ворота "Шерифа" и Наби Кейт из "Ливерпуля" в ворота мадридского "Атлетико".

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В статье: Винисиус Динамо (Киев) Реал (Мадрид)
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