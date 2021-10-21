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ЦСКА - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

ЦСКА - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

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Луганская Заря на выезде играет матч 3-го тура Лиги конференций против софийского ЦСКА.

Луганчане невнятно выглядели в первом тайме, однако после перерыва добавили и забили на 65-й минуте. Красивый удар получился у Аллахьяра.

ЦСКА (София) – Заря (Луганск) 0:1

Гол: Аллахьяр (65)

Удаление: Вион (90+2)

Гол Аллахьяра:

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
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