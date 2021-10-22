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На удивление интересно. Десна - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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(2 голосов)

Видеообзор поединка

На удивление интересно. Десна - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

12-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Десна принимала Александрию.

Матч получился довольно интересным, моментов команды создали немало, но витоге все завершилось ничьей 1:1.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

Десна - ФК Александрия 1:1

Голы: Денис Безбородько 35 - Максим Третьяков 28

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Александрия
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