На удивление интересно. Десна - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
12-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Десна принимала Александрию.
Матч получился довольно интересным, моментов команды создали немало, но витоге все завершилось ничьей 1:1.
О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Денис Безбородько 35 - Максим Третьяков 28
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