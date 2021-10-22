На удивление интересно. Десна - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

12-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Десна принимала Александрию.

Матч получился довольно интересным, моментов команды создали немало, но витоге все завершилось ничьей 1:1.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

Десна - ФК Александрия 1:1

Голы: Денис Безбородько 35 - Максим Третьяков 28