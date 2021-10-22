Огонь на поражение. Металлист 1925 - Ингулец 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
В матче 12-го тура УПЛ Металлист 1925 на своем поле принимал Ингулец.
Харьковчане разгромили соперника со счетом 4:0, причем все голы команды Кривенцова вышли довольно красивыми.
Все моменты и голы поединка смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Юрий Батюшин 44, Артур Западня 63, Марлисон 66, Дмитрий Крыськив 83
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
22.10.2021 в 23:19
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