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Разница в классе. Украина - Испания 0:6. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Разница в классе. Украина - Испания 0:6. Видео голов и обзор матча

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины во втором матче квалификации ЧМ-2023 в Ковалевке принимала команду Испании.

Борьбы в матче не получилось – гостьи выиграли со счетом 6:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видиообзоре.

Украина - Испания - 0:6

Голы: Путельяс (9), Сарриеги Исаса (33, 82), Эйсагирре (68), Апанащенко (84, автогол), Редондо (90+2).

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
26.10.2021 в 21:41
Жилстрой-1 и то лучше с испанками сыграл...
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alex.belogubko (одесса)
26.10.2021 в 21:30
ну зачем Украине нужен этот позор--уберите этих баб -нам хватает позора мужиков
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