Разница в классе. Украина - Испания 0:6. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото Павла Кубанова - УАФ
Женская сборная Украины во втором матче квалификации ЧМ-2023 в Ковалевке принимала команду Испании.
Борьбы в матче не получилось – гостьи выиграли со счетом 6:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видиообзоре.
Голы: Путельяс (9), Сарриеги Исаса (33, 82), Эйсагирре (68), Апанащенко (84, автогол), Редондо (90+2).
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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
26.10.2021 в 21:41
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alex.belogubko (одесса)
26.10.2021 в 21:30
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